Рейтинг@Mail.ru
Новости Севастополя: что происходит на месте взрыва жилого дома на Корчагина - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260326/novosti-sevastopolya-chto-proiskhodit-na-meste-vzryva-zhilogo-doma-na-korchagina-1154661531.html
Новости Севастополя: что происходит на месте взрыва жилого дома на Корчагина
В Севастополе продолжаются работы по восстановлению пострадавших от взрыва домов на улице Павла Корчагина. Сейчас возле дома №14 развернули строительный штаб... РИА Новости Крым, 26.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154567724_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_40c391f7ab23b8fcd1f1d58a753e606a.jpg
https://crimea.ria.ru/20260326/domoy-ne-khochu-postradavshiy-pri-vzryve-v-sevastopole-rasskazal-svoyu-istoriyu-1154634878.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154567724_126:0:882:567_1920x0_80_0_0_88580a66dab7dcd19ae5679a0518998e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости Севастополя: на месте взрыва жилого дома на Корчагина развернули штаб

17:42 26.03.2026 (обновлено: 17:48 26.03.2026)
 
© РИА Новости КрымПоследствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе
Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжаются работы по восстановлению пострадавших от взрыва домов на улице Павла Корчагина. Сейчас возле дома №14 развернули строительный штаб. Об этом сообщил замгубернатора Павел Иено на заседании правительства Севастополя в четверг.

"Сейчас развернут штаб со строителями. Заканчиваем монтаж дверей в поврежденных квартирах, ограждаем возможные участки обрушения. Две квартиры уже переданы в ремонт. В остальных помещениях идет подготовка к передаче", - рассказал замгубернатора Павел Иено.

Кроме того, сейчас ведется восстановление подачи газа в четырех подъездах.
Вместе с тем на заседании, директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина сообщила о выделении 10 млн рублей из резервного фонда правительства на восстановление имущества жителей поврежденных ранее домов от атак ВСУ.
"Просим выделить 10 млн рублей из резервного фонда правительства на финансовую помощь жильцам поврежденных домов. В соответствии с последними протоколами необходимо выделить более 2,303 млн рублей. Но просим выделить 10 млн для того, чтобы сократить период выплаты. Как только поступят протоколы из комиссии, мы сразу начнем выплачивать деньги, не вынося вопрос на заседание", - отметила Сулягина.
Средства выплатят жильцам домов по улицам Вакуленчука, Ефремова, Жидилова, а также Монастырского шоссе, проспекта Гагарина и ряда ТСН.

Взрыв в жилом доме на Павла Корчагина

Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. 25 марта в СК подтвердили гибель мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести. Людей эвакуировали.
По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.
В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Домой не хочу: пострадавший при взрыве в Севастополе рассказал свою историю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму
17:56В Крыму до конца года установят еще 168 трансформаторных подстанций
17:42Новости Севастополя: что происходит на месте взрыва жилого дома на Корчагина
17:27Страшная смерть: на молокозаводе в Джанкое погибла сотрудница
17:08Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
16:49Внимание и без паники: на западе Крыма 27 марта будут работать силовики
16:45Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей
16:34Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях
16:22России важно не "проесть" сверхдоходы от роста цен на нефть – Путин
16:05В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно
15:48Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
15:26Путин: РФ была вынуждена принять все меры для защиты Крыма в 2014 году
15:15Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму
15:10В России спрогнозировали пик активности клещей
15:02В Крыму экс-чиновника посадили в колонию за хищение в особо крупном размере
14:45ВТБ: курс рубля в 2026 году может оказаться крепче ожиданий
14:32Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
14:25Житель Судака пойдет в колонию за смертельное ДТП
14:17Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму
14:13Наступает самый мощный энергокризис: Россию будут умолять о поставках
Лента новостейМолния