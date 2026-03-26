https://crimea.ria.ru/20260326/novosti-sevastopolya-chto-proiskhodit-na-meste-vzryva-zhilogo-doma-na-korchagina-1154661531.html

Новости Севастополя: что происходит на месте взрыва жилого дома на Корчагина

В Севастополе продолжаются работы по восстановлению пострадавших от взрыва домов на улице Павла Корчагина. Сейчас возле дома №14 развернули строительный штаб...

2026-03-26T17:48

севастополь

взрыв

правительство севастополя

взрыв в жилом доме в севастополе

новости севастополя

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154567724_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_40c391f7ab23b8fcd1f1d58a753e606a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжаются работы по восстановлению пострадавших от взрыва домов на улице Павла Корчагина. Сейчас возле дома №14 развернули строительный штаб. Об этом сообщил замгубернатора Павел Иено на заседании правительства Севастополя в четверг.Кроме того, сейчас ведется восстановление подачи газа в четырех подъездах.Вместе с тем на заседании, директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина сообщила о выделении 10 млн рублей из резервного фонда правительства на восстановление имущества жителей поврежденных ранее домов от атак ВСУ."Просим выделить 10 млн рублей из резервного фонда правительства на финансовую помощь жильцам поврежденных домов. В соответствии с последними протоколами необходимо выделить более 2,303 млн рублей. Но просим выделить 10 млн для того, чтобы сократить период выплаты. Как только поступят протоколы из комиссии, мы сразу начнем выплачивать деньги, не вынося вопрос на заседание", - отметила Сулягина.Средства выплатят жильцам домов по улицам Вакуленчука, Ефремова, Жидилова, а также Монастырского шоссе, проспекта Гагарина и ряда ТСН. Взрыв в жилом доме на Павла КорчагинаВзрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. 25 марта в СК подтвердили гибель мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести. Людей эвакуировали.По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

