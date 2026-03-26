Наступает самый мощный энергокризис: Россию будут умолять о поставках
2026-03-26T14:13
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества, Европа и Британия будут умолять Россию о поставках энергоносителей. Такой прогноз высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.По словам спецпредставителя российского лидера, Запад "выстрелил себе в ногу", отказавшись от энергоресрусов из РФ. При этом киевский режим своими атаками на энергетическую инфраструктуру лишь усугубляет кризис и провоцирует еще больший рост цен.Агрессия США и Израиля в отношении Ирана привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды, в том числе в ЕС. По мнению аналитиков, если конфликт затянется, Европа рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров газа. Осложняют ситуацию низкие запасы в местных подземных хранилищах и отказ от российского импорта.
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества, Европа и Британия будут умолять Россию о поставках энергоносителей. Такой прогноз высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Мы видим, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. К нему абсолютно не подготовлена ни Европа, ни Британия", - цитирует Дмитриева РИА Новости.
По словам спецпредставителя российского лидера, Запад "выстрелил себе в ногу", отказавшись от энергоресрусов из РФ. При этом киевский режим своими атаками на энергетическую инфраструктуру лишь усугубляет кризис и провоцирует еще больший рост цен.
"Наше предсказание очень четкое: Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях, и Россия будет принимать или не принимать соответствующие решения", - считает Дмитриев.
Агрессия США и Израиля в отношении Ирана привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды, в том числе в ЕС. По мнению аналитиков, если конфликт затянется, Европа рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров газа. Осложняют ситуацию низкие запасы в местных подземных хранилищах и отказ от российского импорта.
