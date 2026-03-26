https://crimea.ria.ru/20260326/nad-sevastopolem-otrabotala-pvo-1154636217.html
Над Севастополем отработала ПВО
Новая атака ВСУ на Севастополь отразили военные в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T06:07
севастополь
воздушная тревога в севастополе
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
новости севастополя
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Новая атака ВСУ на Севастополь отразили военные в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в Севастополе объявили после полуночи. Через 20 минут над городом отработали силы противовоздушной обороны.Сирены в городе выключили в час ночи.Накануне ночью над Крымом и еще 13 регионами России было уничтожено 389 БПЛА. Над Ленинградской областью сбито 56 вражеских дронов. В Усть-Луге в зоне порта вспыхнул пожар, в Выборге повреждена кровля жилого дома. Вечером в Белгородской области от ударов ВСУ погибли два человека и один получил ранения.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_292187118d737a39bd0720c4f9bd7a8b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
06:00 26.03.2026 (обновлено: 06:07 26.03.2026)