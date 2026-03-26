Над Севастополем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 26.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Новая атака ВСУ на Севастополь отразили военные в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в Севастополе объявили после полуночи. Через 20 минут над городом отработали силы противовоздушной обороны.Сирены в городе выключили в час ночи.Накануне ночью над Крымом и еще 13 регионами России было уничтожено 389 БПЛА. Над Ленинградской областью сбито 56 вражеских дронов. В Усть-Луге в зоне порта вспыхнул пожар, в Выборге повреждена кровля жилого дома. Вечером в Белгородской области от ударов ВСУ погибли два человека и один получил ранения.

