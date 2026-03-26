На Украине разбит цех производства дистанционно управляемых катеров - РИА Новости Крым, 26.03.2026

Армия России за минувшие сутки разбила цех производства дистанционно управляемых катеров, пункты управления и места запуска БПЛА, а также ликвидировала 1150... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T13:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки разбила цех производства дистанционно управляемых катеров, пункты управления и места запуска БПЛА, а также ликвидировала 1150 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Шевяковка Харьковской области. Также силы противника были разбиты в Харьковской и Сумской областях. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Киев потерял свыше 100 солдат, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял свыше 300 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада материальных средств.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 14 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад горючего и четыре склада материальных средств.Также средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

