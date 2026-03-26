https://crimea.ria.ru/20260326/na-ukraine-razbit-tsekh-proizvodstva-distantsionno-upravlyaemykh-katerov-1154646274.html
На Украине разбит цех производства дистанционно управляемых катеров
2026-03-26T13:04
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153103348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_646f52c66bb231ed3632b7a74571d746.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153103348_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e02a72bc57bc493cd0401ec832af8e40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости СВО: за сутки Киев потерял 1150 боевиков и цех производства катеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки разбила цех производства дистанционно управляемых катеров, пункты управления и места запуска БПЛА, а также ликвидировала 1150 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные сил РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север"
в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Шевяковка
Харьковской области. Также силы противника были разбиты в Харьковской и Сумской областях. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Киев потерял свыше 100 солдат, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял свыше 300 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада материальных средств.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 14 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад горючего и четыре склада материальных средств.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: