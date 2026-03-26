На Украине разбит цех производства дистанционно управляемых катеров - РИА Новости Крым, 26.03.2026
На Украине разбит цех производства дистанционно управляемых катеров
На Украине разбит цех производства дистанционно управляемых катеров

Новости СВО: за сутки Киев потерял 1150 боевиков и цех производства катеров

13:04 26.03.2026 (обновлено: 13:07 26.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки разбила цех производства дистанционно управляемых катеров, пункты управления и места запуска БПЛА, а также ликвидировала 1150 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные сил РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Шевяковка Харьковской области. Также силы противника были разбиты в Харьковской и Сумской областях. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Киев потерял свыше 100 солдат, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял свыше 300 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада материальных средств.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 14 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад горючего и четыре склада материальных средств.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 году
Армия России освободила Никифоровку в ДНР
 
14:13Наступает самый мощный энергокризис: Россию будут умолять о поставках
14:08Город для СВОих: экскурсии для ветеранов спецоперации проходят в Крыму
13:54Авто слетело с дороги и опрокинулось: в Крыму в ДТП ранена 3-летняя девочка
13:38Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без прав
13:33В ВТБ назвали три фактора, которые ускорят снижение ключевой ставки ЦБ
13:22Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей
13:13В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
13:04На Украине разбит цех производства дистанционно управляемых катеров
12:31Шевяковка в Харьковской области перешла под контроль России
12:22В Евпатории построят большую станцию очистки воды
12:14В Севастополе паром не будет курсировать в течение 20 дней
12:09Алушта и пять южнобережных сел обесточены из-за аварии
12:03Агент Киева пытался запустить FPV-дроны по аэродрому в Саратовской области
11:55Зеленский не уберет ВСУ из Донбасса ради гарантий безопасности от США
11:36В Сочи произошло землетрясение
11:31В Большой Ялте на весь день ограничат движение транспорта – причина
11:15Стрельба и взрывы в Севастополе будут слышны до ночи
11:08Притоки в водохранилища Крыма в январе превысили показатель за весь прошлый год
10:59Два человека погибли в Абу-Даби от падения обломков баллистической ракеты
10:53Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению
Лента новостейМолния