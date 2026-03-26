На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 26.03.2026
На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей
На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 26.03.2026
На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей
В текущем году на поддержку крымских мелиораторов выделят 227,7 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В текущем году на поддержку крымских мелиораторов выделят 227,7 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, обильные осадки, выпавшие в Крыму с начала года, позволяют направить значительные объемы воды на орошение сельскохозяйственных угодий."В план полива включено более 21 тысяч гектаров орошаемых площадей. Планируемый объем подачи воды составляет 31,4 млн кубометров. При этом на 66% площадей будет использоваться капельное орошение", - написал Аксенов в своих соцсетях.Для полива используют как ресурсы водохранилищ, так и местные водные ресурсы - сток рек, пруды и скважины, уточнил он.Господдержка аграриев, направленная на развитие мелиоративного комплекса региона, превысила два миллиарда рублей за десять лет - с 2015 по 2025 год. За этот период в эксплуатацию введены около 30 тысяч гектаров орошаемых земель и выбывших сельскохозяйственных угодий за счет гидромелиоративных, культуртехнических и агролесомелиоративных мероприятий, подытожил глава Крыма.Ранее заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров сообщал, что сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из Днепра. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментовВодохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасовВ Крыму приступили к севу яровых
сельское хозяйство, крым, новости крыма, сергей аксенов, финансирование
На поддержку мелиораторов в Крыму выделят более 220 миллионов рублей

В Крыму на поддержку мелиораторов выделят более 220 миллионов рублей в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В текущем году на поддержку крымских мелиораторов выделят 227,7 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В текущем году господдержка составит 227,7 млн рублей. Планируется увеличить площадь орошаемых земель на почти 864 гектара и ввести в эксплуатацию более 1,7 тысяч гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий", - написал Аксенов в своих соцсетях.

По его словам, обильные осадки, выпавшие в Крыму с начала года, позволяют направить значительные объемы воды на орошение сельскохозяйственных угодий.
"В план полива включено более 21 тысяч гектаров орошаемых площадей. Планируемый объем подачи воды составляет 31,4 млн кубометров. При этом на 66% площадей будет использоваться капельное орошение", - написал Аксенов в своих соцсетях.
Для полива используют как ресурсы водохранилищ, так и местные водные ресурсы - сток рек, пруды и скважины, уточнил он.
Господдержка аграриев, направленная на развитие мелиоративного комплекса региона, превысила два миллиарда рублей за десять лет - с 2015 по 2025 год. За этот период в эксплуатацию введены около 30 тысяч гектаров орошаемых земель и выбывших сельскохозяйственных угодий за счет гидромелиоративных, культуртехнических и агролесомелиоративных мероприятий, подытожил глава Крыма.
Ранее заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров сообщал, что сооружения Северо-Крымского канала готовы к поступлению воды из Днепра. Все объекты поддерживаются в рабочем состоянии, а порядка 148 километров канала постоянно эксплуатируются.
Сельское хозяйствоКрымНовости КрымаСергей АксеновФинансирование
 
