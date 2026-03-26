На Крым опустился сильный туман – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 26.03.2026
На Крым опустился сильный туман – объявлено экстренное предупреждение
На Крым опустился сильный туман – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 26.03.2026
На Крым опустился сильный туман – объявлено экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 26 марта из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T07:14
2026-03-26T09:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 26 марта из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.В этой связи спасатели рекомендуют пешеходам аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям – по возможности воздержаться от поездок или быть предельно осторожными на дорогах.В четверг в Крыму без осадков, лишь днем в восточных и южных районах пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможны, но маловероятны: будут ли в Крыму заморозкиКлиматическая норма марта в Крыму – что ждать от погоды на новой неделеШестидневная магнитная буря на Земле идет на спад
крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, крымский гидрометцентр, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
На Крым опустился сильный туман – объявлено экстренное предупреждение

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильного тумана

07:14 26.03.2026 (обновлено: 09:22 26.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на 26 марта из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня 26 марта в восточных районах Крыма ожидается сильный туман", – информирует ведомство.
В этой связи спасатели рекомендуют пешеходам аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям – по возможности воздержаться от поездок или быть предельно осторожными на дорогах.
В четверг в Крыму без осадков, лишь днем в восточных и южных районах пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
КрымПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеКрымский гидрометцентрГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
