Москвичка снимала в Крыму военную технику и передавала фото Украине
Жительница Московской области получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу фото СБУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T10:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жительница Московской области получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу фото СБУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Ее незаконные действия пресекли работники ФСБ России. 26 марта 2026 Верховный Суд Республики Крым вынес ей приговор.
Москвичка получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу фото СБУ
10:46 26.03.2026 (обновлено: 11:59 26.03.2026)