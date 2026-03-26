Москвичка снимала в Крыму военную технику и передавала фото Украине - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Москвичка снимала в Крыму военную технику и передавала фото Украине
Москвичка снимала в Крыму военную технику и передавала фото Украине - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Москвичка снимала в Крыму военную технику и передавала фото Украине
Жительница Московской области получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу фото СБУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T10:46
2026-03-26T11:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жительница Московской области получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу фото СБУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Ее незаконные действия пресекли работники ФСБ России. 26 марта 2026 Верховный Суд Республики Крым вынес ей приговор.
крым
московская область
крым, новости крыма, сбу (служба безопасности украины), задержание диверсантов и шпионов в крыму, госизмена, московская область
Москвичка снимала в Крыму военную технику и передавала фото Украине

Москвичка получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу фото СБУ

10:46 26.03.2026 (обновлено: 11:59 26.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жительница Московской области получила 18 лет колонии за съемку в Крыму военной техники и передачу фото СБУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Женщина являлась противницей проведения специальной военной операции. В феврале 2024 года она осуществила фото- и видеофиксацию стоянки с бронетехникой Вооруженных Сил РФ на территории республики. Полученные данные она отправила представителю службы безопасности Украины в одной из соцсетей", - говорится в сообщении.
Ее незаконные действия пресекли работники ФСБ России. 26 марта 2026 Верховный Суд Республики Крым вынес ей приговор.
"Суд приговорил женщину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Ей предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, а мобильный телефон конфискован в доход государства", - добавили в прокуратуре.
