Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада

Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада - РИА Новости Крым, 26.03.2026

Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада

Украина нарушила все международные обязательства, что отличает ситуацию, связанную с украинским конфликтом, от той, что сложилась вокруг Ирана, который ничего... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T23:16

2026-03-26T23:16

2026-03-26T23:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Украина нарушила все международные обязательства, что отличает ситуацию, связанную с украинским конфликтом, от той, что сложилась вокруг Ирана, который ничего не нарушал. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании France TV, его цитирует РИА Новости.Он подчеркнул, что "ядерную сделку" с Ираном развалили США, тогда как со стороны Ирана нарушений не было.В случае же с Украиной Россия предупреждала о том, что Европа, прежде всего Франция и Германия ведут ситуацию к кризису и еще в декабре 2021 года предлагала заключить с Соединенными Штатами и странами НАТО договоры о гарантиях безопасности, однако эти предложения Запад проигнорировал."Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО", – отметил Лавров.Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины – КремльПо его словам, как затягивание конфликта на Украине в решающей степени объясняется подрывной политикой ЕС и НАТО, так и на Ближнем Востоке ситуация становится все более удручающей всякий раз, когда в процессы в этом регионе вмешиваются США и их союзники.При этом внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Россия неоднократно посылала США сигналы о целесообразности наладить диалог для решения всех проблем Персидского залива и Ближневосточного региона в целом.Что касается украинского конфликта, то, по словам Лаврова, "договоренности на Аляске были не всеобъемлющими".Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение о том, что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран – щит для России на Ближнем Востоке Атаками на АЭС "Бушер" агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу – МИД Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие

украина

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, сергей лавров, новости, украина, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном