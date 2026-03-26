Рейтинг@Mail.ru
Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260326/lavrov-sravnil-konflikty-na-ukraine-i-v-irane-s-uchastiem-zapada-1154668018.html
Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада
Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада
Украина нарушила все международные обязательства, что отличает ситуацию, связанную с украинским конфликтом, от той, что сложилась вокруг Ирана, который ничего... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T23:16
2026-03-26T23:18
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
сергей лавров
новости
украина
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153120755_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc0077aeb9828aab8fb5e9d5c2445077.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Украина нарушила все международные обязательства, что отличает ситуацию, связанную с украинским конфликтом, от той, что сложилась вокруг Ирана, который ничего не нарушал. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании France TV, его цитирует РИА Новости.Он подчеркнул, что "ядерную сделку" с Ираном развалили США, тогда как со стороны Ирана нарушений не было.В случае же с Украиной Россия предупреждала о том, что Европа, прежде всего Франция и Германия ведут ситуацию к кризису и еще в декабре 2021 года предлагала заключить с Соединенными Штатами и странами НАТО договоры о гарантиях безопасности, однако эти предложения Запад проигнорировал."Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО", – отметил Лавров.Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины – КремльПо его словам, как затягивание конфликта на Украине в решающей степени объясняется подрывной политикой ЕС и НАТО, так и на Ближнем Востоке ситуация становится все более удручающей всякий раз, когда в процессы в этом регионе вмешиваются США и их союзники.При этом внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Россия неоднократно посылала США сигналы о целесообразности наладить диалог для решения всех проблем Персидского залива и Ближневосточного региона в целом.Что касается украинского конфликта, то, по словам Лаврова, "договоренности на Аляске были не всеобъемлющими".Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение о том, что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран – щит для России на Ближнем Востоке Атаками на АЭС "Бушер" агрессоры хотят устроить ядерную катастрофу – МИД Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие
украина
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153120755_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c25796ee591eb0dd54810cc6639e2adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, сергей лавров, новости, украина, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном
Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием Запада

Лавров назвал главное отличие конфликтов вокруг Украины и Ирана

23:16 26.03.2026 (обновлено: 23:18 26.03.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Украина нарушила все международные обязательства, что отличает ситуацию, связанную с украинским конфликтом, от той, что сложилась вокруг Ирана, который ничего не нарушал. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании France TV, его цитирует РИА Новости.
"В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что "ядерную сделку" с Ираном развалили США, тогда как со стороны Ирана нарушений не было.
В случае же с Украиной Россия предупреждала о том, что Европа, прежде всего Франция и Германия ведут ситуацию к кризису и еще в декабре 2021 года предлагала заключить с Соединенными Штатами и странами НАТО договоры о гарантиях безопасности, однако эти предложения Запад проигнорировал.
"Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО", – отметил Лавров.
По его словам, как затягивание конфликта на Украине в решающей степени объясняется подрывной политикой ЕС и НАТО, так и на Ближнем Востоке ситуация становится все более удручающей всякий раз, когда в процессы в этом регионе вмешиваются США и их союзники.
"Каждый раз, когда Соединенные Штаты и их союзники вмешиваются в происходящие там процессы, ситуация становится все более удручающей. Разрушены Ирак, Сирия, Ливия. Сейчас то же происходит с Исламской Республикой Иран", – сказал Лавров.
При этом внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Россия неоднократно посылала США сигналы о целесообразности наладить диалог для решения всех проблем Персидского залива и Ближневосточного региона в целом.
Что касается украинского конфликта, то, по словам Лаврова, "договоренности на Аляске были не всеобъемлющими".
"Придется решать еще целый ряд вопросов, когда Киев согласится принять анкориджские понимания", – добавил глава дипведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаСергей ЛавровНовостиУкраинаИранОбострение между Ираном и СШАОбострение между Израилем и Ираном
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
