Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
Житель Алушты приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы за изнасилования и другие половые преступления, совершенные в отношении семилетней дочери своей... РИА Новости Крым, 26.03.2026
Жителя Крыма посадили на почти 17 лет за насилие над 7-летней девочкой - СК
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Житель Алушты приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы за изнасилования и другие половые преступления, совершенные в отношении семилетней дочери своей знакомой. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным СК, 36-летний подсудимый с марта по май 2020 года "неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки". О совершенных преступлениях ребенок рассказал приемным родителям спустя несколько лет, о чем они сразу сообщили в правоохранительные органы.
"Приговором суда житель Алушты признан виновным в половых преступлениях против ребенка и приговорен судом к 16 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Крыма добавили, что суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу малолетней потерпевшей компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.
Ранее суд приговорил
к 13 годам колонии жителя крымского города Щелкино. Мужчина неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы.
