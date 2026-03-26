Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Житель Алушты приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы за изнасилования и другие половые преступления, совершенные в отношении семилетней дочери своей знакомой.
крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, алушта, дети, педофил
14:32 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Житель Алушты приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы за изнасилования и другие половые преступления, совершенные в отношении семилетней дочери своей знакомой. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным СК, 36-летний подсудимый с марта по май 2020 года "неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки". О совершенных преступлениях ребенок рассказал приемным родителям спустя несколько лет, о чем они сразу сообщили в правоохранительные органы.
"Приговором суда житель Алушты признан виновным в половых преступлениях против ребенка и приговорен судом к 16 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Крыма добавили, что суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу малолетней потерпевшей компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.
Ранее суд приговорил к 13 годам колонии жителя крымского города Щелкино. Мужчина неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком
Севастопольца будут судить за растление малолетних
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
 
16:05В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно
15:48Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
15:26Путин: РФ была вынуждена принять все меры для защиты Крыма в 2014 году
15:15Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму
15:10В России спрогнозировали пик активности клещей
15:02В Крыму экс-чиновника посадили в колонию за хищение в особо крупном размере
14:45ВТБ: курс рубля в 2026 году может оказаться крепче ожиданий
14:32Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
14:25Житель Судака пойдет в колонию за смертельное ДТП
14:17Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму
14:13Наступает самый мощный энергокризис: Россию будут умолять о поставках
14:08Город для СВОих: экскурсии для ветеранов спецоперации проходят в Крыму
13:54Авто слетело с дороги и опрокинулось: в Крыму в ДТП ранена 3-летняя девочка
13:38Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без прав
13:33В ВТБ назвали три фактора, которые ускорят снижение ключевой ставки ЦБ
13:22Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей
13:13В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
13:04На Украине разбит цех производства дистанционно управляемых катеров
12:31Шевяковка в Харьковской области перешла под контроль России
12:22В Евпатории построят большую станцию очистки воды
Лента новостейМолния