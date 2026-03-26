Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка

Житель Алушты приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы за изнасилования и другие половые преступления, совершенные в отношении семилетней дочери своей...

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Житель Алушты приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы за изнасилования и другие половые преступления, совершенные в отношении семилетней дочери своей знакомой. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным СК, 36-летний подсудимый с марта по май 2020 года "неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки". О совершенных преступлениях ребенок рассказал приемным родителям спустя несколько лет, о чем они сразу сообщили в правоохранительные органы.В прокуратуре Крыма добавили, что суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу малолетней потерпевшей компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.Ранее суд приговорил к 13 годам колонии жителя крымского города Щелкино. Мужчина неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенкомСевастопольца будут судить за растление малолетнихВ Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

