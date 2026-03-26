Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами
Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами
Двое жителей Раздольненского района получили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T07:36
2026-03-26T07:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Двое жителей Раздольненского района получили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД по Крыму.При обыске частного гаража 37-летнего мужчины правоохранители нашли и изъяли два охотничьих ружья: ТОЗ-66 и ТОЗ-Б (БМ) 16-го калибра 1958 года выпуска. В конструкцию последнего подозреваемый внес изменения – укоротил ствол до 326 мм, ложу привел к размерам рукоятки, общая длина оружия составила 619 мм, уточнили силовики.В отношении владельца гаража возбуждены уголовные дела за незаконные хранение и изготовление оружия, ему грозит до 6 лет лишения свободы. 51-летний приятель также стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном сбыте оружия. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Оба крымчанина находятся под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронамиЖитель Херсонской области хранил дома гранты и "огнестрел"Крымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов
крым
раздольненский район крыма
крым, раздольненский район крыма, оружие, мвд по республике крым, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма
Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами

Двум крымчанам грозит срок за хранение и продажу оружия

07:36 26.03.2026
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Раздольненском районе Крыма из незаконного оборота изъяты ружья и боеприпасы
В Раздольненском районе Крыма из незаконного оборота изъяты ружья и боеприпасы
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Двое жителей Раздольненского района получили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД по Крыму.
При обыске частного гаража 37-летнего мужчины правоохранители нашли и изъяли два охотничьих ружья: ТОЗ-66 и ТОЗ-Б (БМ) 16-го калибра 1958 года выпуска. В конструкцию последнего подозреваемый внес изменения – укоротил ствол до 326 мм, ложу привел к размерам рукоятки, общая длина оружия составила 619 мм, уточнили силовики.

"Ружье ТОЗ-66 было передано владельцу гаража его 51-летним знакомым. Помимо оружия, в гараже также были найдены 13 патронов. Экспертиза подтвердила, что оба ружья пригодны для стрельбы, все патроны являются боевыми", - констатировали в полиции.

В отношении владельца гаража возбуждены уголовные дела за незаконные хранение и изготовление оружия, ему грозит до 6 лет лишения свободы. 51-летний приятель также стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном сбыте оружия. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Оба крымчанина находятся под подпиской о невыезде.
КрымРаздольненский район КрымаОружиеМВД по Республике КрымПроисшествияУголовный кодексНовости Крыма
 
