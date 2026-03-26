Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами

Двое жителей Раздольненского района получили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия.

2026-03-26T07:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Двое жителей Раздольненского района получили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД по Крыму.При обыске частного гаража 37-летнего мужчины правоохранители нашли и изъяли два охотничьих ружья: ТОЗ-66 и ТОЗ-Б (БМ) 16-го калибра 1958 года выпуска. В конструкцию последнего подозреваемый внес изменения – укоротил ствол до 326 мм, ложу привел к размерам рукоятки, общая длина оружия составила 619 мм, уточнили силовики.В отношении владельца гаража возбуждены уголовные дела за незаконные хранение и изготовление оружия, ему грозит до 6 лет лишения свободы. 51-летний приятель также стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном сбыте оружия. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Оба крымчанина находятся под подпиской о невыезде.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

