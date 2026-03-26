https://crimea.ria.ru/20260326/krymchanin-khranil-v-garazhe-ruzhe-i-samodelnyy-obrez-s-boevymi-patronami-1154637296.html
Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами
Двое жителей Раздольненского района получили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 26.03.2026
крым
раздольненский район крыма
оружие
мвд по республике крым
происшествия
уголовный кодекс
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154636746_0:531:1920:1611_1920x0_80_0_0_0d5159acba9eb320bde33cf568e89127.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154636746_0:238:1920:1678_1920x0_80_0_0_5d01d2fa00bce64bdc24d1b80142d0d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами
Двум крымчанам грозит срок за хранение и продажу оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Двое жителей Раздольненского района получили уголовные дела за незаконное хранение и оборот оружия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД по Крыму.
При обыске частного гаража 37-летнего мужчины правоохранители нашли и изъяли два охотничьих ружья: ТОЗ-66 и ТОЗ-Б (БМ) 16-го калибра 1958 года выпуска. В конструкцию последнего подозреваемый внес изменения – укоротил ствол до 326 мм, ложу привел к размерам рукоятки, общая длина оружия составила 619 мм, уточнили силовики.
"Ружье ТОЗ-66 было передано владельцу гаража его 51-летним знакомым. Помимо оружия, в гараже также были найдены 13 патронов. Экспертиза подтвердила, что оба ружья пригодны для стрельбы, все патроны являются боевыми", - констатировали в полиции.
В отношении владельца гаража возбуждены уголовные дела за незаконные хранение и изготовление оружия, ему грозит до 6 лет лишения свободы. 51-летний приятель также стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном сбыте оружия. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Оба крымчанина находятся под подпиской о невыезде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
