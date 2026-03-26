https://crimea.ria.ru/20260326/krym-voshel-v-desyatku-regionov-rf-po-tempam-pereseleniya-iz-avariynykh-domov-1154646646.html

Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов

2026-03-26T15:48

крым

новости крыма

жкх крыма и севастополя

минжкх крыма

переселение из аварийного жилья

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149152256_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e54672779fdd860536aaa415792a7e76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму из аварийного жилья расселили более 2200 граждан из 88 многоквартирных домов, по темпам переселения из аварийного жилья республика входит в десятку лучших регионов России. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.В министерстве ЖКХ уточнили, что в новое жилье из аварийных жилых помещений общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров переселены 2291 человек. Общее финансирование мероприятий составило 4 млрд рублей.По словам Щегленко, на сегодняшний день в Крыму признаны аварийными 237 домов. В рамках новой региональной программы, входящей в федеральный проект "Жилье", в 2025-2026 годах планируется улучшить жилищные условия 167 граждан, проживающих в 165 жилых помещениях в 23 аварийных МКД. На эти цели выделено 477 млн рублей.В прошлом году власти приобрели и передали муниципалитетам 14 жилых помещений для заключения договоров мены и соцнайма с гражданами. По 48 жилым помещениям заключены договоры долевого участия. Срок передачи жилья от застройщиков – второй-третий квартал текущего года.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

