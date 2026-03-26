Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
В Крыму из аварийного жилья расселили более 2200 граждан из 88 многоквартирных домов, по темпам переселения из аварийного жилья республика входит в десятку...
2026-03-26T15:48
2026-03-26T15:48
2026-03-26T15:48
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму из аварийного жилья расселили более 2200 граждан из 88 многоквартирных домов, по темпам переселения из аварийного жилья республика входит в десятку лучших регионов России. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.В министерстве ЖКХ уточнили, что в новое жилье из аварийных жилых помещений общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров переселены 2291 человек. Общее финансирование мероприятий составило 4 млрд рублей.По словам Щегленко, на сегодняшний день в Крыму признаны аварийными 237 домов. В рамках новой региональной программы, входящей в федеральный проект "Жилье", в 2025-2026 годах планируется улучшить жилищные условия 167 граждан, проживающих в 165 жилых помещениях в 23 аварийных МКД. На эти цели выделено 477 млн рублей.В прошлом году власти приобрели и передали муниципалитетам 14 жилых помещений для заключения договоров мены и соцнайма с гражданами. По 48 жилым помещениям заключены договоры долевого участия. Срок передачи жилья от застройщиков – второй-третий квартал текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости в 2025 годуГде в Крыму строят больше всего квартирКрым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, минжкх крыма, переселение из аварийного жилья
Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
В Крыму из 88 авариных домов переселили более 2200 человек – власти
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму из аварийного жилья расселили более 2200 граждан из 88 многоквартирных домов, по темпам переселения из аварийного жилья республика входит в десятку лучших регионов России. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.
"Мы входим в десятку лучших регионов по стране по темпам переселения. Мы сделали большую работу: 88 многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года, мы полностью переселили", - сказал руководитель ведомства.
В министерстве ЖКХ уточнили, что в новое жилье из аварийных жилых помещений общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров переселены 2291 человек. Общее финансирование мероприятий составило 4 млрд рублей.
По словам Щегленко, на сегодняшний день в Крыму признаны аварийными 237 домов. В рамках новой региональной программы, входящей в федеральный проект "Жилье", в 2025-2026 годах планируется улучшить жилищные условия 167 граждан, проживающих в 165 жилых помещениях в 23 аварийных МКД. На эти цели выделено 477 млн рублей.
В прошлом году власти приобрели и передали муниципалитетам 14 жилых помещений для заключения договоров мены и соцнайма с гражданами. По 48 жилым помещениям заключены договоры долевого участия. Срок передачи жилья от застройщиков – второй-третий квартал текущего года.
