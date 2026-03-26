Рейтинг@Mail.ru
Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260326/krym-voshel-v-desyatku-regionov-rf-po-tempam-pereseleniya-iz-avariynykh-domov-1154646646.html
Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
В Крыму из аварийного жилья расселили более 2200 граждан из 88 многоквартирных домов, по темпам переселения из аварийного жилья республика входит в десятку... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T15:48
2026-03-26T15:48
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
минжкх крыма
переселение из аварийного жилья
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149152256_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e54672779fdd860536aaa415792a7e76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму из аварийного жилья расселили более 2200 граждан из 88 многоквартирных домов, по темпам переселения из аварийного жилья республика входит в десятку лучших регионов России. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.В министерстве ЖКХ уточнили, что в новое жилье из аварийных жилых помещений общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров переселены 2291 человек. Общее финансирование мероприятий составило 4 млрд рублей.По словам Щегленко, на сегодняшний день в Крыму признаны аварийными 237 домов. В рамках новой региональной программы, входящей в федеральный проект "Жилье", в 2025-2026 годах планируется улучшить жилищные условия 167 граждан, проживающих в 165 жилых помещениях в 23 аварийных МКД. На эти цели выделено 477 млн рублей.В прошлом году власти приобрели и передали муниципалитетам 14 жилых помещений для заключения договоров мены и соцнайма с гражданами. По 48 жилым помещениям заключены договоры долевого участия. Срок передачи жилья от застройщиков – второй-третий квартал текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости в 2025 годуГде в Крыму строят больше всего квартирКрым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149152256_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ea7cb16850129b102adf112b0c64889c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, минжкх крыма, переселение из аварийного жилья
Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов

В Крыму из 88 авариных домов переселили более 2200 человек – власти

15:48 26.03.2026
 
© Дмитрий СкобликовНовый дом
Новый дом
© Дмитрий Скобликов
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму из аварийного жилья расселили более 2200 граждан из 88 многоквартирных домов, по темпам переселения из аварийного жилья республика входит в десятку лучших регионов России. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.
"Мы входим в десятку лучших регионов по стране по темпам переселения. Мы сделали большую работу: 88 многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года, мы полностью переселили", - сказал руководитель ведомства.
В министерстве ЖКХ уточнили, что в новое жилье из аварийных жилых помещений общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров переселены 2291 человек. Общее финансирование мероприятий составило 4 млрд рублей.
По словам Щегленко, на сегодняшний день в Крыму признаны аварийными 237 домов. В рамках новой региональной программы, входящей в федеральный проект "Жилье", в 2025-2026 годах планируется улучшить жилищные условия 167 граждан, проживающих в 165 жилых помещениях в 23 аварийных МКД. На эти цели выделено 477 млн рублей.
В прошлом году власти приобрели и передали муниципалитетам 14 жилых помещений для заключения договоров мены и соцнайма с гражданами. По 48 жилым помещениям заключены договоры долевого участия. Срок передачи жилья от застройщиков – второй-третий квартал текущего года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяМинЖКХ КрымаПереселение из аварийного жилья
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно
15:48Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
15:26Путин: РФ была вынуждена принять все меры для защиты Крыма в 2014 году
15:15Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму
15:10В России спрогнозировали пик активности клещей
15:02В Крыму экс-чиновника посадили в колонию за хищение в особо крупном размере
14:45ВТБ: курс рубля в 2026 году может оказаться крепче ожиданий
14:32Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
14:25Житель Судака пойдет в колонию за смертельное ДТП
14:17Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму
14:13Наступает самый мощный энергокризис: Россию будут умолять о поставках
14:08Город для СВОих: экскурсии для ветеранов спецоперации проходят в Крыму
13:54Авто слетело с дороги и опрокинулось: в Крыму в ДТП ранена 3-летняя девочка
13:38Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без прав
13:33В ВТБ назвали три фактора, которые ускорят снижение ключевой ставки ЦБ
13:22Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей
13:13В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
13:04На Украине разбит цех производства дистанционно управляемых катеров
12:31Шевяковка в Харьковской области перешла под контроль России
12:22В Евпатории построят большую станцию очистки воды
Лента новостейМолния