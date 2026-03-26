Количество жалоб на здравоохранение в Крыму снизилось на 18% за год - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Количество жалоб на здравоохранение в Крыму снизилось на 18% за год
Количество жалоб на здравоохранение в Крыму снизилось на 18% за год
2026-03-26T18:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. За 2025 год количество обращений граждан по вопросам здравоохранения, оказания медицинской помощи в Минздрав РК снизилось более чем на 18%. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
18:22 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. За 2025 год количество обращений граждан по вопросам здравоохранения, оказания медицинской помощи в Минздрав РК снизилось более чем на 18%. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"Наиболее актуальными остаются три направления: организация работы медучреждений, качество медицинской помощи и кадровое обеспечение. Особое внимание нужно обратить на отношение медицинского персонала к пациентам. К сожалению, возникают ситуации, при которых допускается грубость или невнимательное отношение к людям", - написал Сергей Аксенов в своем канале в МАХ.
По его словам, главная задача – отреагировать на все жалобы такого плана, не допустить повторения подобных случаев.
"Ключевую роль здесь играет оперативная реакция главврачей на местах. По информации министра здравоохранения РК Алексея Натарова, крымчане сегодня получили дополнительную возможность дистанционно записаться на прием к врачу – в национальном мессенджере МАХ. Кроме того, с мая текущего года будет запущен чат-бот, через который обращение гражданина будет сразу поступать специалисту, уполномоченному его решить", - подчеркнул глава республики.
Он подчеркнул, что отдельное внимание минздрав РК уделяет обращениям участников СВО.
"Принято решение об открытии медкабинета на базе республиканского филиала Государственного фонда "Защитники Отечества". А также - организовать на базе ГАУЗ РК "Поликлиника медицинских осмотров" прием специалистов по пяти специальностям (хирургия, офтальмология, отоларингология, психиатрия и неврология), где заключение можно будет получить без ожидания и излишней бюрократии", - заключил Аксенов.
20:06Развожаеву пожаловались на отсутствие окон в пострадавшем от налета БПЛА доме
19:28Сборная Крыма по тхэквондо стала лучшей в ЮФО
19:10ВСУ атакуют Энергодар и бьют по центру города
18:3796 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще восемью регионами России
18:34Смерть сотрудницы на молокозаводе в Джанкое: прокуратура Крыма организовала проверку
18:22Количество жалоб на здравоохранение в Крыму снизилось на 18% за год
18:10Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму
17:56В Крыму до конца года установят еще 168 трансформаторных подстанций
17:42Новости Севастополя: что происходит на месте взрыва жилого дома на Корчагина
17:27Страшная смерть: на молокозаводе в Джанкое погибла сотрудница
17:08Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
16:49Внимание и без паники: на западе Крыма 27 марта будут работать силовики
16:45Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей
16:34Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях
16:22России важно не "проесть" сверхдоходы от роста цен на нефть – Путин
16:05В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно
15:48Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
15:26Путин: РФ была вынуждена принять все меры для защиты Крыма в 2014 году
15:15Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму
15:10В России спрогнозировали пик активности клещей
Лента новостейМолния