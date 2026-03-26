Количество жалоб на здравоохранение в Крыму снизилось на 18% за год
За 2025 год количество обращений граждан по вопросам здравоохранения, оказания медицинской помощи в Минздрав РК снизилось более чем на 18%. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.03.2026
Количество жалоб на здравоохранение в Крыму снизилось на 18% за год - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. За 2025 год количество обращений граждан по вопросам здравоохранения, оказания медицинской помощи в Минздрав РК снизилось более чем на 18%. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"Наиболее актуальными остаются три направления: организация работы медучреждений, качество медицинской помощи и кадровое обеспечение. Особое внимание нужно обратить на отношение медицинского персонала к пациентам. К сожалению, возникают ситуации, при которых допускается грубость или невнимательное отношение к людям", - написал Сергей Аксенов в своем канале в МАХ.
По его словам, главная задача – отреагировать на все жалобы такого плана, не допустить повторения подобных случаев.
"Ключевую роль здесь играет оперативная реакция главврачей на местах. По информации министра здравоохранения РК Алексея Натарова, крымчане сегодня получили дополнительную возможность дистанционно записаться на прием к врачу – в национальном мессенджере МАХ. Кроме того, с мая текущего года будет запущен чат-бот, через который обращение гражданина будет сразу поступать специалисту, уполномоченному его решить", - подчеркнул глава республики.
Он подчеркнул, что отдельное внимание минздрав РК уделяет обращениям участников СВО.
"Принято решение об открытии медкабинета на базе республиканского филиала Государственного фонда "Защитники Отечества". А также - организовать на базе ГАУЗ РК "Поликлиника медицинских осмотров" прием специалистов по пяти специальностям (хирургия, офтальмология, отоларингология, психиатрия и неврология), где заключение можно будет получить без ожидания и излишней бюрократии", - заключил Аксенов.
