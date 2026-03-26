Когда в Севастополе жители дома после взрыва смогут вернуться в квартиры - РИА Новости Крым, 26.03.2026

В Севастополе жители дома на Корчагина после взрыва смогут вернуться домой через два месяца.

2026-03-26T20:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе жители дома на Корчагина после взрыва смогут вернуться домой через два месяца. Об этом в прямом эфире на правительственном телеканале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в результате взрыва в доме №14 на улице Павла Корчагина "пострадало большое количество людей, поэтому сейчас самая главная задача как можно быстрее ликвидировать последствия".Он подчеркнул, что строители-подрядчики со вчерашнего работают в пострадавших домах и выполняют первоочередную задачу – заменяют покореженные взрывом двери, чтобы люди могли не опасаться за оставшееся в квартирах имущество."Хотя, конечно, общественная безопасность полностью там контролируется и полицией народными дружинниками. И по моему поручению отряд "Севастополь" также дежурство нес, наше специализированное подразделение, значит, для того, чтобы все было", – добавил он.Что касается более серьезных работ, глава города заверил: подрядчики будут работать на объектах "максимально быстро"."Понятно, что время потребуется. Потому что, что касается дома, где взрыв произошел, достаточно существенное разрушение первого подъезда. Он как бы за собой тянет второй подъезд – там такая секциями построен дом. Поэтому там все укрепить, привести в порядок. Главное, что эксперты посмотрели вчера в течение дня конструкции пришли к выводу, что восстановление возможно, понятно, с укреплением необходимых, так сказать, всех конструкций опорными там разными средствами", – сказал Развожаев.По его словам, масштаб проекта и стоимость всех восстановительных работ оценят в ближайшее время.Он также отметил, что вместе с восстановлением домов приведут в порядок и дворовую территорию рядом с ними."Сегодня еще задачу поставил: если мы дома приводим в порядок, ремонтируем после взрыва, то попробуем там уже сразу и двор в порядок привести. Комплексно сделать всю работу", – сказал губернатор.Ранее в четверг на заседании правительства Севастополя замгубернатора Павел Иено сообщил, что работы по восстановлению пострадавших от взрыва домов на улице Павла Корчагина продолжаются. В свою очередь директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина сообщила о выделении 10 млн рублей из резервного фонда правительства на восстановление имущества жителей поврежденных ранее домов от атак ВСУ.Накануне директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный рассказал РИА Новости Крым, как именно будут делать ремонт в квартирах, пострадавших от взрыва на ул. Корчагина и как оказывают помощь жителям в зоне ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: начался прием заявлений на выплаты пострадавшим при взрыве Взрыв повредил более 100 квартир в 11 домах в Севастополе - власти Домой не хочу: пострадавший при взрыве в Севастополе рассказал свою историю

