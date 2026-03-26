https://crimea.ria.ru/20260326/kogda-dostroyat-i-zapustyat-v-rabotu-ekotekhnoparki-v-krymu-1154651133.html

Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму

Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму - РИА Новости Крым, 26.03.2026

Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму

Комплекс по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (экотехнопарк) в Сакском районе Крыма начнут эксплуатировать в июне этого года, а на пик... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T18:10

2026-03-26T18:10

2026-03-26T18:15

крым

захар щегленко

жкх

жкх крыма и севастополя

минжкх крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154662716_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_14a9712fcc12ce6cfaca7790b705406c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Комплекс по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (экотехнопарк) в Сакском районе Крыма начнут эксплуатировать в июне этого года, а на пик мощности объект выйдет к концу лета. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.Экотехнопарк "Сакский" – один из трех больших комплексов по переработке ТКО, возводимых в Крыму. Его мощность переработки – 200 тысяч тонн отходов в год. В декабре 2025 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.Готовность экотехнопарка в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год на данный момент превышает 90%, сообщил министр. Его строительство будет завершено до конца текущего года, начало запуска комплекса в эксплуатацию запланировано на конец 2026-го – начало 2027 года.Третий аналогичный объект – комплекс по переработке ТКО в Ленинском районе республики на 160 тысяч тонн в год – достроят и введут в эксплуатацию в 2027 году, уточнил министр.По словам главы минЖКХ, одновременно с запуском экотехнопарков будут выводиться из эксплуатации полигоны ТКО в Евпатории, Раздольненском и Советском районах, работа которых продлена до 2028 года.С запуском всех экотехнопарков в Крыму останется лишь один полигон ТКО в Белогорском районе мощностью 600 тысяч тонн в год.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, захар щегленко, жкх, жкх крыма и севастополя, минжкх крыма