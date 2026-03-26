Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Комплекс по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (экотехнопарк) в Сакском районе Крыма начнут эксплуатировать в июне этого года, а на пик мощности объект выйдет к концу лета. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.Экотехнопарк "Сакский" – один из трех больших комплексов по переработке ТКО, возводимых в Крыму. Его мощность переработки – 200 тысяч тонн отходов в год. В декабре 2025 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.Готовность экотехнопарка в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год на данный момент превышает 90%, сообщил министр. Его строительство будет завершено до конца текущего года, начало запуска комплекса в эксплуатацию запланировано на конец 2026-го – начало 2027 года.Третий аналогичный объект – комплекс по переработке ТКО в Ленинском районе республики на 160 тысяч тонн в год – достроят и введут в эксплуатацию в 2027 году, уточнил министр.По словам главы минЖКХ, одновременно с запуском экотехнопарков будут выводиться из эксплуатации полигоны ТКО в Евпатории, Раздольненском и Советском районах, работа которых продлена до 2028 года.С запуском всех экотехнопарков в Крыму останется лишь один полигон ТКО в Белогорском районе мощностью 600 тысяч тонн в год.
крым, захар щегленко, жкх, жкх крыма и севастополя, минжкх крыма
Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму

Экотехнопарк в Сакском районе Крыма заработает в июне этого года – минЖКХ

18:10 26.03.2026 (обновлено: 18:15 26.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Комплекс по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (экотехнопарк) в Сакском районе Крыма начнут эксплуатировать в июне этого года, а на пик мощности объект выйдет к концу лета. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко на пресс-конференции в Симферополе.
Экотехнопарк "Сакский" – один из трех больших комплексов по переработке ТКО, возводимых в Крыму. Его мощность переработки – 200 тысяч тонн отходов в год. В декабре 2025 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
"Экотехнопарк "Сакский" мы по объективным причинам запускаем в работу с 1 июня. Это большое предприятие, поэтому на пиковые мощности мы планируем выходить в августе-сентябре, когда оно сможет забирать весь мусор", – сказал Щегленко.
Готовность экотехнопарка в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год на данный момент превышает 90%, сообщил министр. Его строительство будет завершено до конца текущего года, начало запуска комплекса в эксплуатацию запланировано на конец 2026-го – начало 2027 года.
Третий аналогичный объект – комплекс по переработке ТКО в Ленинском районе республики на 160 тысяч тонн в год – достроят и введут в эксплуатацию в 2027 году, уточнил министр.
По словам главы минЖКХ, одновременно с запуском экотехнопарков будут выводиться из эксплуатации полигоны ТКО в Евпатории, Раздольненском и Советском районах, работа которых продлена до 2028 года.
С запуском всех экотехнопарков в Крыму останется лишь один полигон ТКО в Белогорском районе мощностью 600 тысяч тонн в год.
"Это абсолютно новый, современный, отвечающим всем нормам полигон стоимостью 1,4 миллиарда рублей. Он уже построен. Концессионеры уже получили лицензию, буквально на днях начнем утверждение тарифа, и объект открывается", – отметил Щегленко.
