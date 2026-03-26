Какой сегодня праздник: 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Какой сегодня праздник: 26 марта
Какой сегодня праздник: 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Какой сегодня праздник: 26 марта
26 марта в мире проводится "Фиолетовый день", в Белоруссии отмечают День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, а все, кто... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T00:00
2026-03-26T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. 26 марта в мире проводится "Фиолетовый день", в Белоруссии отмечают День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, а все, кто соскучился по солнцу и теплу, отправляют весточку весне на воздушном шаре. Еще в этот день на Марсе было найдено замерзшее море и начала работать соцсеть "Одноклассники".Что празднуют в миреНа планете – "Фиолетовый день". Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности об эпилепсии. "Фиолетовый день" придумала девятилетняя девочка Кэссиди Меган, страдающая эпилепсией, решив показать, что ничем не отличается от других людей. Идею поддержали многие страны. Фиолетовый (или лавандовый) цвет символом выбран не случайно. Считается, что этот цвет благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу и страхи.В Белоруссии сегодня с профессиональным праздником поздравляют работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, в Бангладеш празднуют День независимости, во Вьетнаме – День молодежи.А еще 26 марта мир отмечает веселый праздник, посвященный встрече весны – День отправки весточки весне на воздушном шаре. Кто еще не дождался наступления теплого сезона, может написать весне личное приглашение.Знаменательные событияВ 1787 году императрица Екатерина II, пребывая в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь ее визита на юг Российской империи.В 1828 году австрийский композитор Франц Шуберт дал свой единственный авторский публичный концерт, который прошел в Вене.В 2003 году на Марсе найдено замерзшее море. По версии ученых, около 5 миллионов лет назад регион площадью 800 на 900 километров был покрыт водой.В 2006 году начала работу социальная сеть "Одноклассники", созданная русским веб-разработчиком Альбертом Попковым.Кто родился26 марта 1908 года родился сибирский писатель, лауреат Государственной премии СССР Сергей Сартаков. Он много путешествовал по Восточной Сибири, Ангаре и Енисею. Все произведения Сартакова написаны в духе соцреализма и близки читателю. Наиболее известные: "Хребты Саянские", "Философский камень", "А ты гори, звезда".В 1911 году родился американский прозаик и драматург, лауреат Пулитцеровской премии Теннесси Уильямс, прозванный "поэтом сердца". Пьесы писателя пронизаны гуманизмом, романтичны и отражают глубинные связи между людьми. По некоторым из них сняты фильмы. Самые популярные: "Трамвай "Желание" и "Кошка на раскаленной крыше".Также 26 марта родились немецкий писатель Патрик Зюскинд, певец и композитор Владимир Пресняков-старший, разработчик Google Ларри Пейдж, английская актриса Кира Найтли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 26 марта

Что празднуют в России и в мире 26 марта

00:00 26.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. 26 марта в мире проводится "Фиолетовый день", в Белоруссии отмечают День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, а все, кто соскучился по солнцу и теплу, отправляют весточку весне на воздушном шаре. Еще в этот день на Марсе было найдено замерзшее море и начала работать соцсеть "Одноклассники".

Что празднуют в мире

На планете – "Фиолетовый день". Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности об эпилепсии. "Фиолетовый день" придумала девятилетняя девочка Кэссиди Меган, страдающая эпилепсией, решив показать, что ничем не отличается от других людей. Идею поддержали многие страны. Фиолетовый (или лавандовый) цвет символом выбран не случайно. Считается, что этот цвет благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу и страхи.
В Белоруссии сегодня с профессиональным праздником поздравляют работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, в Бангладеш празднуют День независимости, во Вьетнаме – День молодежи.
А еще 26 марта мир отмечает веселый праздник, посвященный встрече весны – День отправки весточки весне на воздушном шаре. Кто еще не дождался наступления теплого сезона, может написать весне личное приглашение.

Знаменательные события

В 1787 году императрица Екатерина II, пребывая в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь ее визита на юг Российской империи.
Портрет Екатерины II Алексеевны представлен на выставке
19 апреля 2025, 08:19
Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
В 1828 году австрийский композитор Франц Шуберт дал свой единственный авторский публичный концерт, который прошел в Вене.
В 2003 году на Марсе найдено замерзшее море. По версии ученых, около 5 миллионов лет назад регион площадью 800 на 900 километров был покрыт водой.
В 2006 году начала работу социальная сеть "Одноклассники", созданная русским веб-разработчиком Альбертом Попковым.
Кто родился
26 марта 1908 года родился сибирский писатель, лауреат Государственной премии СССР Сергей Сартаков. Он много путешествовал по Восточной Сибири, Ангаре и Енисею. Все произведения Сартакова написаны в духе соцреализма и близки читателю. Наиболее известные: "Хребты Саянские", "Философский камень", "А ты гори, звезда".
В 1911 году родился американский прозаик и драматург, лауреат Пулитцеровской премии Теннесси Уильямс, прозванный "поэтом сердца". Пьесы писателя пронизаны гуманизмом, романтичны и отражают глубинные связи между людьми. По некоторым из них сняты фильмы. Самые популярные: "Трамвай "Желание" и "Кошка на раскаленной крыше".
Также 26 марта родились немецкий писатель Патрик Зюскинд, певец и композитор Владимир Пресняков-старший, разработчик Google Ларри Пейдж, английская актриса Кира Найтли.
