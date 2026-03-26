Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму
Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму
Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму

14:17 26.03.2026 (обновлено: 14:52 26.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Рост издержек производителей и продавцов и снижение предложения отдельных товаров в феврале отразились на увеличении цен на продовольствие в Крыму. В целом цены выросли меньше, чем по стране – на 0,7% по сравнению с январем. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.
"В феврале цены в Крыму выросли меньше, чем в целом по стране – на 0,7% по сравнению с январем. В республике заметно подорожали продукты", – отметила эксперт.
Сильнее всего выросли цены на яйца. В прошлом месяце их предложение на рынке региона сократилось из-за снижения производства в целом по стране. Кроме того, выросли затраты птицефабрик на корма и ветпрепараты для птицы, которые перенесли в отпускные цены, отметила эксперт.
"Продолжился рост цен на тепличные помидоры, огурцы, сладкий перец и зелень. В основном это связано с увеличением затрат производителей на освещение и обогрев теплиц. А еще компании подняли зарплаты, чтобы удержать и привлечь новых сотрудников. Это тоже привело к росту отпускных цен в феврале", – добавила Елена Денисенко.
По ее информации, овощи борщевого набора – капуста, морковь, лук, картофель и свекла – тоже подорожали. Это связано с сезонным сокращением запасов прошлогоднего урожая и ростом расходов на хранение. При этом за 12 месяцев в целом плодоовощная продукция подешевела почти на 6%.
"Кстати, непродовольственные товары и услуги подорожали меньше. В феврале в регионе стали дороже смартфоны и телерадиотовары. Это связано с увеличением ставки НДС и ростом затрат производителей и поставщиков на логистику, которые они отразили в отпускных ценах", – рассказали в республиканском Отделения Банка России.
Из-за увеличения спроса на оздоровление выросла стоимость путевок в крымские санатории. Они учли в ценах возросшие расходы на содержание инфраструктуры и зарплаты персоналу.
При этом ряд товаров и услуг в феврале подешевели. Из продовольствия это – мясная продукция. Во многом это связано с увеличением объемов производства свинины в стране. Уже третий месяц подряд дешевеют трикотажные изделия и одежда. Благодаря укреплению рубля сократились издержки компаний на импортные товары и сырье для производства, подчеркнула специалист.
"В целом годовая инфляция в Крыму в феврале ожидаемо замедлилась и составила 7,2%. Поясню, почему ожидаемо: повышение НДС, акцизов, регулируемых тарифов и сборов по большей части уже отразилось на январских ценах, хотя в феврале небольшой эффект еще наблюдался. Кроме того, рост цен сдерживали расширение предложения отдельных товаров на крымском рынке и укрепление рубля", – уточнила Елена Денисенко.
В целом в регионе экономика растет более сбалансированно. Спрос становится сдержаннее, предприятия меньше испытывают дефицит кадров, рост кредитования замедлился. Все это говорит о том, что ключевая ставка работает эффективно.
"20 марта Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых. По прогнозу регулятора, инфляция в 2026 году опустится до 4,5–5,5%, в 2027 году достигнет 4% и стабилизируется на цели в дальнейшем", – напомнила эксперт республиканского Отделения Банка России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании с правительством 23 марта заявил, что инфляция в стране закрепилась ниже 6% в годовом выражении.
