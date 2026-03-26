https://crimea.ria.ru/20260326/kak-fevralskaya-inflyatsiya-otrazilas-na-tsenakh-v-krymu-1154645824.html

Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму - РИА Новости Крым, 26.03.2026

эксклюзивы риа новости крым

банк россии

новости крыма

крым

инфляция

елена денисенко

цены в крыму

видео

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154652524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f8120b6840d70075484a3c35e3bf554.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Рост издержек производителей и продавцов и снижение предложения отдельных товаров в феврале отразились на увеличении цен на продовольствие в Крыму. В целом цены выросли меньше, чем по стране – на 0,7% по сравнению с январем. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко. "В феврале цены в Крыму выросли меньше, чем в целом по стране – на 0,7% по сравнению с январем. В республике заметно подорожали продукты", – отметила эксперт. Сильнее всего выросли цены на яйца. В прошлом месяце их предложение на рынке региона сократилось из-за снижения производства в целом по стране. Кроме того, выросли затраты птицефабрик на корма и ветпрепараты для птицы, которые перенесли в отпускные цены, отметила эксперт. По ее информации, овощи борщевого набора – капуста, морковь, лук, картофель и свекла – тоже подорожали. Это связано с сезонным сокращением запасов прошлогоднего урожая и ростом расходов на хранение. При этом за 12 месяцев в целом плодоовощная продукция подешевела почти на 6%. "Кстати, непродовольственные товары и услуги подорожали меньше. В феврале в регионе стали дороже смартфоны и телерадиотовары. Это связано с увеличением ставки НДС и ростом затрат производителей и поставщиков на логистику, которые они отразили в отпускных ценах", – рассказали в республиканском Отделения Банка России. Из-за увеличения спроса на оздоровление выросла стоимость путевок в крымские санатории. Они учли в ценах возросшие расходы на содержание инфраструктуры и зарплаты персоналу. При этом ряд товаров и услуг в феврале подешевели. Из продовольствия это – мясная продукция. Во многом это связано с увеличением объемов производства свинины в стране. Уже третий месяц подряд дешевеют трикотажные изделия и одежда. Благодаря укреплению рубля сократились издержки компаний на импортные товары и сырье для производства, подчеркнула специалист. В целом в регионе экономика растет более сбалансированно. Спрос становится сдержаннее, предприятия меньше испытывают дефицит кадров, рост кредитования замедлился. Все это говорит о том, что ключевая ставка работает эффективно. "20 марта Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых. По прогнозу регулятора, инфляция в 2026 году опустится до 4,5–5,5%, в 2027 году достигнет 4% и стабилизируется на цели в дальнейшем", – напомнила эксперт республиканского Отделения Банка России. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании с правительством 23 марта заявил, что инфляция в стране закрепилась ниже 6% в годовом выражении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

