Город для СВОих: экскурсии для ветеранов спецоперации проходят в Крыму

В Крыму 40 представителей предпринимательского сообщества готовы оказывать экскурсионные услуги ветеранам СВО с инвалидностью в рамках проекта "Город для...

2026-03-26T14:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 40 представителей предпринимательского сообщества готовы оказывать экскурсионные услуги ветеранам СВО с инвалидностью в рамках проекта "Город для СВОих". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития "Корпорации развития Республики Крым", председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко.В Крыму реализуется проект "Город для СВОих", в рамках которого в курортных городах появятся туристические маршруты и экскурсии. Разработаны путеводители для тех, кто проходит реабилитацию в военных госпиталях или вернулся из зоны проведения спецоперации.По словам Юрченко, еще осенью прошлого года в рамках проекта "Школа туризма" было выбрано инклюзивное направление. И это был совместный проект с крымским региональным отделением фонда "Защитники Отечества"."В нем принимают участие 40 экскурсоводов, предпринимателей индустрии гостеприимства Крыма, которые готовы оказывать экскурсионные услуги нашим ребятам, ветеранам СВО", - рассказала Юрченко.По ее словам, речь идет о достаточно широком спектре экскурсионных услуг - от обзорных экскурсий по городам и музеям до мастер-классов и авторских чаепитий.Авторы проекта "Город для СВОих" не ставят перед собой задачи по развитию доступной среды и инфраструктуры для инклюзивного туризма, это не в их компетенции, добавила она."Наша задача – выявление этой инфраструктуры, информирование о наличии этой инфраструктуры, ну и, конечно, побуждение к тому, чтобы эта инфраструктура появлялась", - сказала Юрченко.Работа в этом направлении продолжатся. Подобные путеводители планируют создать по всем городам Крыма. Совсем скоро они появятся в Судаке и Евпатории.Юрченко отметила также, что крымская "Школа экскурсоводов" признана лучшей региональной практикой в России."Проект "Школа экскурсоводов" реализуется под эгидой министерства экономического развития Крыма, Фонда поддержки предпринимательства и центра "Мой бизнес" с 2023 года. В 2024 году проект стал лучшей региональной практикой в России. За эти годы в рамках проекта получили подготовку и переподготовку уже порядка 500 участников индустрии гостеприимства Республики Крым", - сообщила она.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о Льве Архипове из поселка Новый Свет, который был инженером лесного хозяйства, работал в Судакском лесхоззаге, а теперь он краевед, гид-экскурсовод и фотограф. Он проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО, получивших на фронте тяжелые травмы.По информации минкурортов республики, в Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО.Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостейГордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"Крымский инклюзивный центр стал финалистом Международной премии

