Город для СВОих: экскурсии для ветеранов спецоперации проходят в Крыму - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Город для СВОих: экскурсии для ветеранов спецоперации проходят в Крыму
В Крыму 40 представителей предпринимательского сообщества готовы оказывать экскурсионные услуги ветеранам СВО с инвалидностью в рамках проекта "Город для... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T14:08
крым
елена юрченко
экскурсии
ветераны сво
доступная среда
новости крыма
Город для СВОих: экскурсии для ветеранов спецоперации проходят в Крыму

14:08 26.03.2026
 
Вид на Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 40 представителей предпринимательского сообщества готовы оказывать экскурсионные услуги ветеранам СВО с инвалидностью в рамках проекта "Город для СВОих". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития "Корпорации развития Республики Крым", председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко.
В Крыму реализуется проект "Город для СВОих", в рамках которого в курортных городах появятся туристические маршруты и экскурсии. Разработаны путеводители для тех, кто проходит реабилитацию в военных госпиталях или вернулся из зоны проведения спецоперации.
По словам Юрченко, еще осенью прошлого года в рамках проекта "Школа туризма" было выбрано инклюзивное направление. И это был совместный проект с крымским региональным отделением фонда "Защитники Отечества".
"В нем принимают участие 40 экскурсоводов, предпринимателей индустрии гостеприимства Крыма, которые готовы оказывать экскурсионные услуги нашим ребятам, ветеранам СВО", - рассказала Юрченко.
По ее словам, речь идет о достаточно широком спектре экскурсионных услуг - от обзорных экскурсий по городам и музеям до мастер-классов и авторских чаепитий.
"40 предпринимателей, но это не 40 продуктов и не 40 услуг. Так, один и тот же предприниматель оказывает услуги совершенно в разных направлениях. В общей сложности сейчас речь о сотне различных экскурсий, мастер-классов и дегустаций, которые проходят по всему Крыму", - уточнила Юрченко.
Авторы проекта "Город для СВОих" не ставят перед собой задачи по развитию доступной среды и инфраструктуры для инклюзивного туризма, это не в их компетенции, добавила она.
"Наша задача – выявление этой инфраструктуры, информирование о наличии этой инфраструктуры, ну и, конечно, побуждение к тому, чтобы эта инфраструктура появлялась", - сказала Юрченко.
Для бойцов СВО, проходящих реабилитацию в Крыму, уже создали путеводитель по центру крымской столицы. Карту со всеми необходимыми точками - кафе, аптеками и достопримечательностями - сформировали выпускники "Школы экскурсоводов" по инклюзивному туризму.
Работа в этом направлении продолжатся. Подобные путеводители планируют создать по всем городам Крыма. Совсем скоро они появятся в Судаке и Евпатории.
Юрченко отметила также, что крымская "Школа экскурсоводов" признана лучшей региональной практикой в России.
"Проект "Школа экскурсоводов" реализуется под эгидой министерства экономического развития Крыма, Фонда поддержки предпринимательства и центра "Мой бизнес" с 2023 года. В 2024 году проект стал лучшей региональной практикой в России. За эти годы в рамках проекта получили подготовку и переподготовку уже порядка 500 участников индустрии гостеприимства Республики Крым", - сообщила она.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о Льве Архипове из поселка Новый Свет, который был инженером лесного хозяйства, работал в Судакском лесхоззаге, а теперь он краевед, гид-экскурсовод и фотограф. Он проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО, получивших на фронте тяжелые травмы.
По информации минкурортов республики, в Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО.
Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.
