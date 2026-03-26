Гитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной рады

Киевский режим копирует молодежную политику нацистской Германии и создает "гитлерюгенд по-украински". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский режим копирует молодежную политику нацистской Германии и создает "гитлерюгенд по-украински". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.В среду Верховная рада приняла закон, согласно которому студенты и школьники будут оттачивать навыки по "защите страны" у профессиональных инструкторов на полигонах ВСУ и интерактивных тренажерах. Также документом предусмотрено введение в вузах вместо базовой общевойсковой военной подготовки обязательное изучение так называемых "Основ национального сопротивления". Изучать эти "основы" будут все – независимо от пола и от особенностей здоровья. При этом обязательность этой дисциплины депутаты распространили и на школьников с 14 лет.По словам эксперта, параллели с начальной военной подготовкой в российских школах и военных кафедрах вузов в данном случае неуместны, прежде всего потому, что на Украине это не просто получение специальных навыков для, как указано в документе, "защиты страны", а подготовка молодежи к защите нацистского украинского режима в рамках соответствующей идеологии – прежде всего русофобии."Так что киевская власть создает "гитлерюгенд" по-украински", – констатировала руководитель крымского филиала ФоРГО. Как отметила эксперт, символично, что соответствующий документ на Украине принят в год двойного юбилея гитлерюгенда. 100 лет тому назад, в 1926 году, эта организация была создана в статусе молодежного движения, а в 1936 году в Третьем рейхе был принят соответствующий "Закон о гитлерюгенде", и впоследствии добровольное участие в этом нацистском движении стало обязательным.Это обстоятельство вновь заставляет говорить о необходимости денацификации Украины, заключила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский угрожает депутатам Рады отправкой на фронтЧисло дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 годаУкраину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет

