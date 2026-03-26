Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов

В 2025 году 15 аграриев Крыма получили грантовую поддержку по системе софинансирования от государства. Аграрии приобрели сельхозтехнику и перерабатывающее... РИА Новости Крым, 26.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году 15 аграриев Крыма получили грантовую поддержку по системе софинансирования от государства. Аграрии приобрели сельхозтехнику и перерабатывающее оборудование. Уже сейчас приобретенная техника помогает фермерам в обработке земли. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Крыма Оксана Губернаторова.В прошлом году получателем гранта "Агростартап" стала жительница поселка Черноземное Советского района Крыма Юлия Храпач. Предпринимательница получила более 3 миллионов рублей. Помимо специальной техники для обработки земли, женщина купила трактор. По ее словам, через неделю, когда начнется массовая посадка раннего картофеля, он станет главным помощником.Супруг Юлии также стал получателем гранта на развитие семейной фермы в 2024 году. За 5 миллионов рублей фермеры возвели приемно-сортировочный бункер для хранения овощей.В 2025 году семья участника СВО из села Николаевка Советского района смогла приобрести на полученные от государства 3 миллионов рублей трактор, почвофрезы и опрыскиватели.В прошлом году гранты выдавались по разным направлениям. Субсидии получали семейные фермы, а также участники СВО.

