Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
В 2025 году 15 аграриев Крыма получили грантовую поддержку по системе софинансирования от государства. Аграрии приобрели сельхозтехнику и перерабатывающее... РИА Новости Крым, 26.03.2026
Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
15 аграриев Крыма получили грантовую поддержку от государства в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В 2025 году 15 аграриев Крыма получили грантовую поддержку по системе софинансирования от государства. Аграрии приобрели сельхозтехнику и перерабатывающее оборудование. Уже сейчас приобретенная техника помогает фермерам в обработке земли. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Крыма Оксана Губернаторова.
"В 2025 году грантовую поддержку получили 5 семейных ферм и 10 начинающих крестьянских фермерских хозяйств, в том числе фермеры из числа ветеранов СВО. В следующем году субсидии от государства получат около девяти крестьянских фермерских хозяйств, а также семи сельскохозяйственным кооперативам возместят средства на приобретение техники", – рассказала замминистра.
В прошлом году получателем гранта "Агростартап" стала жительница поселка Черноземное Советского района Крыма Юлия Храпач. Предпринимательница получила более 3 миллионов рублей. Помимо специальной техники для обработки земли, женщина купила трактор. По ее словам, через неделю, когда начнется массовая посадка раннего картофеля, он станет главным помощником.
"Вся купленная техника очень облегчила труд. И, помимо физической помощи, значительно сократила расходы на возделывание земли. Ведь приобретался не только трактор, но и картофелекопалки, опрыскиватели и многое другое", – поделилась женщина.
Супруг Юлии также стал получателем гранта на развитие семейной фермы в 2024 году. За 5 миллионов рублей фермеры возвели приемно-сортировочный бункер для хранения овощей.
В 2025 году семья участника СВО из села Николаевка Советского района смогла приобрести на полученные от государства 3 миллионов рублей трактор, почвофрезы и опрыскиватели.
В прошлом году гранты выдавались по разным направлениям. Субсидии получали семейные фермы, а также участники СВО.
