Двое детей и двое взрослых прстрадали в ДТП в Крыму
Четверо человек пострадали в результате ДТП в Первомайском районе Крыма. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T20:51
В Первомайском районе Крыма четыре человека прстрадали в ДТП - из них двое детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Четверо человек пострадали в результате ДТП в Первомайском районе Крыма. Об этом сообщает МВД по РК.
"26 марта в 15:10 водитель 1994 года рождения на автомобиле "Хендэ Соната" на трассе "Симферополь - Красноперекопск" в районе села Каштановка не справился с управлением, автомобиль выехал на обочину и опрокинулся", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в салоне автомобиля находились двое детей, 2016 и 2021 годов рождения и пассажир 1990 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - сообщили в МВД.
️Сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
