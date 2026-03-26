https://crimea.ria.ru/20260326/dva-cheloveka-pogibli-v-abu-dabi-ot-padeniya-oblomkov-ballisticheskoy-rakety-1154642140.html

Два человека погибли в Абу-Даби от падения обломков баллистической ракеты

2026-03-26T10:59

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650664_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fac1310c0089de43bf7552601c5f36c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Абу-Даби и еще трое ранены в результате падения обломков после перехвата баллистической ракеты системами ПВО. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы правительства города-эмирата пишет РИА Новости.ЧП произошло на улице Свейхан.Также обломками были повреждены несколько автомобилей. Дальнейшая информация уточняется. Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

оаэ , новости, в мире, происшествия