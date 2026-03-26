Два человека погибли в Абу-Даби от падения обломков баллистической ракеты - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Два человека погибли в Абу-Даби от падения обломков баллистической ракеты
Два человека погибли в Абу-Даби и еще трое ранены в результате падения обломков после перехвата баллистической ракеты системами ПВО.
Два человека погибли в Абу-Даби от падения обломков баллистической ракеты

10:59 26.03.2026
 
© AP Photo Kamran JebreiliАбу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Абу-Даби и еще трое ранены в результате падения обломков после перехвата баллистической ракеты системами ПВО. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы правительства города-эмирата пишет РИА Новости.
ЧП произошло на улице Свейхан.
"В результате инцидента погибли два неустановленных человека, трое получили ранения", – говорится в сообщении.
Также обломками были повреждены несколько автомобилей. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
