Два человека погибли в Абу-Даби от падения обломков баллистической ракеты
2026-03-26T10:59
Два человека погибли и трое ранены в Абу-Даби при падении обломков баллистической ракеты
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Абу-Даби и еще трое ранены в результате падения обломков после перехвата баллистической ракеты системами ПВО. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы правительства города-эмирата пишет РИА Новости.
ЧП произошло на улице Свейхан.
"В результате инцидента погибли два неустановленных человека, трое получили ранения", – говорится в сообщении.
Также обломками были повреждены несколько автомобилей. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США
в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Читайте также на РИА Новости Крым: