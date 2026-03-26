https://crimea.ria.ru/20260326/domoy-ne-khochu-postradavshiy-pri-vzryve-v-sevastopole-rasskazal-svoyu-istoriyu-1154634878.html

Домой не хочу: пострадавший при взрыве в Севастополе рассказал свою историю

эксклюзивы риа новости крым

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154567726_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_6bc25e077702315dbf9afbd83b6177a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Все разбитыре окна в доме уже затянули пленкой, волонтеры помогли собрать мусор в квартире, свет и вода тоже есть, но домой пока не хочется. Один из пострадавших при взрыве дома в Севастополе жильцов разместился временно в месте, которое предоставили местные власти и рассказал, как помнит злополучную ночь, как обустроился и на что надеется.Александр Бурцев был одним из тех пострадавших, кого ночью 24 марта увезли на скорой в городскую больницу №1. Взрывом, рассказывает мужчина, в его квартире повыбивало все окна. Под одним из них спал он.Сейчас, говорит, нога сильно опухла, но в целом не беспокоит. А домой он вернулся ненадолго – по жилищу гулял ветер. Сейчас, рассказывает Александр, как и обещал губернатор, в квартирах пострадавших, в том числе в его, все оконные проемы уже затянули пленкой и сквозняка нет, но все равно неуютно.Следующим этапом будет установка рам, но этого момента придется немного подождать, поэтому пока он тут, во временном месте пребывания – пятиэтажном здании, бывшем общежитии. Дом советской постройки, изысков нет, но есть самое необходимое, чтобы переждать.В комнате Александра кровать, стол и стул, два шкафа. Мужчина рассказывает, что ему сегодня опять принесли продукты, а до этого снабдили вещами первой необходимости, гигиеническими принадлежностями, постельным бельем.Ему еще, если можно так сказать, повезло в отличие от других жильцов дома №20, он хоть и напротив 14-го, где произошел взрыв, но пострадал больше. Квартиры в подъезде рядом, рассказывает Александр, оказались полностью уничтожены огнем. "У меня третий подъезд, а четвертый подъезд – там тоже все выгорело. Третий, четвертый, пятый этаж – сгорело все", – сказал мужчина.Александр вспоминает, что в ту трагическую ночь не слышал ни сигнала тревоги, ни каких-то настораживающих звуков.Сколько доведется пробыть ему во временном пристанище, он пока не знает, но надеется, что скоро вернется домой, главное невредим, а остальное наладится.Людям, которым приходится здесь временно жить, помогают власти и волонтеры, все необходимое привозят, а заявления на выплаты компенсаций утраченного имущества уже стали принимать от всех пострадавших с сегодняшнего дня, 25 марта, в Гагаринском районе по адресу проспект Октябрьской Революции, 8.В первый день после взрыва в пункте временного размещения, организованного в Инженерной школе неподалеку от зоны ЧС, Александр и другие жильцы рассказывали о своих бедах лично губернатору Михаилу Развожаеву, а также представителям социальной сдужбы и муниципалитета. Тогда глава города пообещал, что всем без исключения пострадавшим помогут.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила соседние дома. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, в том числе трое детей. 25 марта Следственный комитет подтвердили гибель мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести.Всем пострадавшим медицинская помощь оказана в полном объеме, их жизни вне опасности, проинформировал губернатор Севастополя Михаил РазвожаевВ городе введен режим ЧС регионального характера. Глава Гагаринского района Севастополя Екатерина Фалина сообщила, что взрывом повреждены более 100 квартир в 11 домах. Три дома, в которых зафиксированы наиболее значительные разрушения, попали в зону ЧС.Михаил Развожаев сообщил, что пятиэтажку, где произошел взрыв, будут восстанавливать. В течение двух недель будет разработан соответствующий проект. По его словам, все поврежденные квартиры будут восстановлены "до уровня – от строителей". В жилых помещениях установят сантехнику, поклеят обои.В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена.Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

