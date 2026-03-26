https://crimea.ria.ru/20260326/devyatiklassnik-v-chelyabinske-strelyal-v-odnoklassnitsu-1154639201.html

Девятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницу

Девятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницу - РИА Новости Крым, 26.03.2026

Девятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницу

В Челябинске девятиклассник принес в школу арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет и выстрелил в одноклассницу.

2026-03-26T09:28

2026-03-26T09:28

2026-03-26T09:35

челябинск

происшествия

школа

новости

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f70023cb7336429ed6d26387b2afb018.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Челябинске девятиклассник принес в школу арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет и выстрелил в одноклассницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.После этого подросток выпрыгнул из окна.Отмечается, что пострадавшие в школе госпитализированы."В настоящее время пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.СК России по Челябинской области возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями "покушение на убийство двух или более лиц", "халатность", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан". 16 марта в Московской области ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.

челябинск

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, происшествия, школа, новости, россия