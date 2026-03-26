Девятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницу
2026-03-26T09:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Челябинске девятиклассник принес в школу арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет и выстрелил в одноклассницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.После этого подросток выпрыгнул из окна.Отмечается, что пострадавшие в школе госпитализированы."В настоящее время пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.СК России по Челябинской области возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями "покушение на убийство двух или более лиц", "халатность", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан". 16 марта в Московской области ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
09:28 26.03.2026 (обновлено: 09:35 26.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Челябинске девятиклассник принес в школу арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет и выстрелил в одноклассницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
"По предварительной информации, ученик 9-го класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу", - говорится в сообщении.
После этого подросток выпрыгнул из окна.
Отмечается, что пострадавшие в школе госпитализированы.
"В настоящее время пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
СК России по Челябинской области возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями "покушение на убийство двух или более лиц", "халатность", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан".
"По версии следствия, утром 26 марта 15-летний ученик произвел выстрел из предмета, схожего с ракетницей, в область лица сверстницы. После этого при попытке скрыться подросток получил телесные повреждения. В настоящее время нападавший и девочка находятся в медицинском учреждении. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает", - говорится в сообщении управления СК по региону.
16 марта в Московской области ученик седьмого класса ударил ножом
своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.
3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу
из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
Читайте также на РИА Новости Крым: