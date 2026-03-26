Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму
Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму
Росгвардия в Крыму обеспечивает защиту всех важных инфраструктурных объектов и развивает новые подразделения. Об этом журналистам в Симферополе сообщил... РИА Новости Крым, 26.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Росгвардия в Крыму обеспечивает защиту всех важных инфраструктурных объектов и развивает новые подразделения. Об этом журналистам в Симферополе сообщил начальник Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.По его словам, благодаря помощи властей Крыма и Севастополя за десятилетие на полуострове построены четыре новых городка Росгвардии, развиваются новые подразделения."Сейчас начали развивать подразделение, которое занимается беспилотными аппаратами – тоже благодаря помощи главы. Поэтому войска на месте не стоят. Ну и развиваем подрастающее поколение – за это время у нас уже 30 кадетских классов, поэтому перспективы у нас хорошие", – сказал генерал.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Росгвардия занимает особое место в общем строю защитников Родины.В преддверии профессионального праздника глава республики вручил бойцам и командирам награды за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, мужество и героизм. Спикер крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в течение 12 лет в российском Крыму сохраняется высокий уровень безопасности, благодаря эффективному труду всех силовых структур и ведомств, в том числе Росгвардии. День Войск национальной гвардии Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 27 марта. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, проходит в четверг в Государственном музыкальном театре Республики Крым. В его рамках гостям покажут документальный фильм о работе Росгвардии на полуострове. В мероприятии принимает участие глава региона Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержкиПутин утвердил положение о Главном штабе войск РосгвардииКак защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
крым, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, праздники и памятные даты, новости крыма, сергей аксенов
Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму

Росгвардия в Крыму обеспечивает защиту всех важных объектов – генерал Гайдаржийский

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Росгвардия в Крыму обеспечивает защиту всех важных инфраструктурных объектов и развивает новые подразделения. Об этом журналистам в Симферополе сообщил начальник Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.
"Сегодня Росгвардия отмечает свой первый юбилей – десятилетие со дня создания. За эти 10 лет наша служба развивалась динамично. Мы выполняем грандиозные задачи, начиная от участия в СВО до охраны всего, что только можно, в Крыму. Все государственно важные объекты, начиная от Крымского моста, газового перехода, энергоперехода, "Артека" и так далее – все возложено на войска гвардии", - рассказал Гайдаржийский.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в течение 12 лет в российском Крыму сохраняется высокий уровень безопасности, благодаря эффективному труду всех силовых структур и ведомств, в том числе Росгвардии.
"Многие бойцы Росгвардии участвуют в освобождении русских земель в рамках специальной военной операции, установлении мирной жизни и обеспечении правопорядка в новых субъектах РФ. Мы живем в непростое время, эпоху глобальных изменений. Мир еще не наступил. Но мы уверены в достижении целей СВО, обозначенных нашим Верховным Главнокомандующим, и делаем все, что в наших силах, для приближения Победы", - сказал Константинов.
День Войск национальной гвардии Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 27 марта. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, проходит в четверг в Государственном музыкальном театре Республики Крым. В его рамках гостям покажут документальный фильм о работе Росгвардии на полуострове. В мероприятии принимает участие глава региона Сергей Аксенов.
