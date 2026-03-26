Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму
15:15 26.03.2026 (обновлено: 15:49 26.03.2026)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Росгвардия в Крыму обеспечивает защиту всех важных инфраструктурных объектов и развивает новые подразделения. Об этом журналистам в Симферополе сообщил начальник Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.
"Сегодня Росгвардия отмечает свой первый юбилей – десятилетие со дня создания. За эти 10 лет наша служба развивалась динамично. Мы выполняем грандиозные задачи, начиная от участия в СВО до охраны всего, что только можно, в Крыму. Все государственно важные объекты, начиная от Крымского моста, газового перехода, энергоперехода, "Артека" и так далее – все возложено на войска гвардии", - рассказал Гайдаржийский.
Начальник Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский
Начальник Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский
По его словам, благодаря помощи властей Крыма и Севастополя за десятилетие на полуострове построены четыре новых городка Росгвардии, развиваются новые подразделения.
"Сейчас начали развивать подразделение, которое занимается беспилотными аппаратами – тоже благодаря помощи главы. Поэтому войска на месте не стоят. Ну и развиваем подрастающее поколение – за это время у нас уже 30 кадетских классов, поэтому перспективы у нас хорошие", – сказал генерал.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Росгвардия занимает особое место в общем строю защитников Родины.
"Крымчане по праву гордятся теми, кто сегодня стоит на страже безопасности страны, нередко рискуя жизнью и здоровьем, выполняет поставленные задачи на фронте и в тылу. Особое место в общем строю занимают росгвардейцы, которые обеспечивают общественный порядок и охрану стратегических объектов, противодействуют экстремизму и терроризму", - написал Аксенов в своих соцсетях.
В преддверии профессионального праздника глава республики вручил бойцам и командирам награды за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, мужество и героизм.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации
1 из 3
Торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации
Торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации
2 из 3
Торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации
Лариса Лужина, народная артистка РСФСР.
3 из 3
Лариса Лужина, народная артистка РСФСР.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в течение 12 лет в российском Крыму сохраняется высокий уровень безопасности, благодаря эффективному труду всех силовых структур и ведомств, в том числе Росгвардии.
"Многие бойцы Росгвардии участвуют в освобождении русских земель в рамках специальной военной операции, установлении мирной жизни и обеспечении правопорядка в новых субъектах РФ. Мы живем в непростое время, эпоху глобальных изменений. Мир еще не наступил. Но мы уверены в достижении целей СВО, обозначенных нашим Верховным Главнокомандующим, и делаем все, что в наших силах, для приближения Победы", - сказал Константинов.
День Войск национальной гвардии Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 27 марта. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, проходит в четверг в Государственном музыкальном театре Республики Крым. В его рамках гостям покажут документальный фильм о работе Росгвардии на полуострове. В мероприятии принимает участие глава региона Сергей Аксенов.
