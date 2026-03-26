Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму

Росгвардия в Крыму обеспечивает защиту всех важных инфраструктурных объектов и развивает новые подразделения. Об этом журналистам в Симферополе сообщил... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T15:15

2026-03-26T15:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Росгвардия в Крыму обеспечивает защиту всех важных инфраструктурных объектов и развивает новые подразделения. Об этом журналистам в Симферополе сообщил начальник Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.По его словам, благодаря помощи властей Крыма и Севастополя за десятилетие на полуострове построены четыре новых городка Росгвардии, развиваются новые подразделения."Сейчас начали развивать подразделение, которое занимается беспилотными аппаратами – тоже благодаря помощи главы. Поэтому войска на месте не стоят. Ну и развиваем подрастающее поколение – за это время у нас уже 30 кадетских классов, поэтому перспективы у нас хорошие", – сказал генерал.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Росгвардия занимает особое место в общем строю защитников Родины.В преддверии профессионального праздника глава республики вручил бойцам и командирам награды за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, мужество и героизм. Спикер крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в течение 12 лет в российском Крыму сохраняется высокий уровень безопасности, благодаря эффективному труду всех силовых структур и ведомств, в том числе Росгвардии. День Войск национальной гвардии Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно 27 марта. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, проходит в четверг в Государственном музыкальном театре Республики Крым. В его рамках гостям покажут документальный фильм о работе Росгвардии на полуострове. В мероприятии принимает участие глава региона Сергей Аксенов.

