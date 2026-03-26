https://crimea.ria.ru/20260326/chto-znachat-slova-trampa-o-pobede-nad-iranom-i-v-chem-svyaz-s-ukrainoy-1154624074.html
Что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной
Что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной
Ни о какой победе США над Ираном речи не идет – американский президент, как и в случае с Украиной, выдает желаемое за действительное. В реальности он спешно... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T08:16
2026-03-26T08:16
2026-03-26T08:16
мнения
павел шипилин
дональд трамп
сша
иран
обострение между ираном и сша
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154585857_0:176:2241:1437_1920x0_80_0_0_85233ecbdab6062741b9a303a1567614.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Ни о какой победе США над Ираном речи не идет – американский президент, как и в случае с Украиной, выдает желаемое за действительное. В реальности он спешно ищет контактов с Тегераном, чтобы моментально завершить войну на Ближнем Востоке до того, как ему объявят импичмент. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, по сути, о победе Америки над Ираном. В частности, сообщил, что Тегеран принял ключевые условия Штатов по отказу от разработки ядерного оружия, согласившись никогда его не иметь. Также американский президент заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения, к которому он их подвел.По мнению Шипилина, оба заявления связаны между собой и восходят к сложнейшей ситуации, в которой сегодня оказался Трамп.Прежде всего, лидер Америки вынужден как можно скорее объявить об окончании конфликта с Ираном, за который его многие осуждают, при этом сообщить, что США победили – других вариантов у него нет.Ни то, ни другое не будет правдой, но он вынужден выдавать желаемое за действительное, считает политолог.А потому можно уверенно сказать, что это не Иран идет навстречу предложениям США, а США спешит к Ирану в надежде, что тот согласится с условиями переговоров и заключение мира, считает эксперт."Во что я верю, так это в то, что Ирану действительно был передан некий проект соглашения из 15 пунктов или из 115 – это уже не так важно. А важно, что американцы ищут контактов с Ираном", – подчеркнул политолог.Иран, по мнению Шипилина, еще долго может сопротивляться, хоть и не бесконечно, но год-два точно, а столько времени у Трампа нет."И вот в этом Трамп начал отдавать себе полный отчет", – заметил Шипилин.Именно поэтому американский лидер настойчиво пытается убедить своих соотечественников в том, что на Ближнем Востоке у него все идет по плану. Хотя, как и в случае с переговорами по Украине, на самом деле ничего толком на этом направлении не двигается при его участии, добавил эксперт.Только в случае с Украиной причина выглядеть победителем у Трампа - это просто положить в свою вымышленную копилку еще выигранную им войну и выглядеть миротворцем, отметил Шипилин."Хотя эти слова должен произносить не Трамп – о том, что он победитель, а его оппоненты. А когда сам себя хвалит человек постоянно, ну как можно к этому относиться серьезно? И оппоненты его прекрасно понимают, что никакие восемь войн он не закончил", –добавил он.Поэтому обращать внимание сегодня следует уже не на его слова и действия, а на слова и действия его оппонентов, в том числе Европы – как в отношении вопроса, касающегося Ирана, так и Украины, считает Шипилин."Я бы скорее последил за реакцией мира на слова и действия Трампа. Этот нюанс важнее. Отношение европейских союзников интереснее, во всяком случае существеннее", – сказал политолог.Ранее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, почему Трамп объявил именно о пяти днях перемирия с Ираном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Тегерана не было никаких контактов с США – СМИ Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает Война с Китаем уже началась: что остановит Трампа от продолжения конфликта в Иране
сша
иран
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154585857_0:0:1992:1494_1920x0_80_0_0_5a4445b59962e62b7fcac1cbff304420.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, павел шипилин, дональд трамп, сша, иран, обострение между ираном и сша, новости
Что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной
Слова Трампа о победе над Ираном значат попытки США скорее уладить конфликт – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым.
Ни о какой победе США над Ираном речи не идет – американский президент, как и в случае с Украиной, выдает желаемое за действительное. В реальности он спешно ищет контактов с Тегераном, чтобы моментально завершить войну на Ближнем Востоке до того, как ему объявят импичмент. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, по сути, о победе Америки над Ираном. В частности, сообщил, что Тегеран принял ключевые условия Штатов по отказу от разработки ядерного оружия, согласившись никогда его не иметь. Также американский президент заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения, к которому он их подвел.
По мнению Шипилина, оба заявления связаны между собой и восходят к сложнейшей ситуации, в которой сегодня оказался Трамп.
Прежде всего, лидер Америки вынужден как можно скорее объявить об окончании конфликта с Ираном, за который его многие осуждают, при этом сообщить, что США победили – других вариантов у него нет.
Ни то, ни другое не будет правдой, но он вынужден выдавать желаемое за действительное, считает политолог.
"Скорее всего, выборы в Конгресс он все-таки проиграет 3 ноября и, я думаю, что ему запретят воевать в Иране. А до этого момента он победить Иран не сможет. Вот в каком положении он оказался. Ему надо моментально быстро завершать эту войну. И, естественно, он должен преподнести ее окончание как безоговорочную победу... Иначе ему будет плохо. Скорее всего, ему могут и импичмент объявить", – сказал Шипилин.
А потому можно уверенно сказать, что это не Иран идет навстречу предложениям США, а США спешит к Ирану в надежде, что тот согласится с условиями переговоров и заключение мира, считает эксперт.
"Во что я верю, так это в то, что Ирану действительно был передан некий проект соглашения из 15 пунктов или из 115 – это уже не так важно. А важно, что американцы ищут контактов с Ираном", – подчеркнул политолог.
Иран, по мнению Шипилина, еще долго может сопротивляться, хоть и не бесконечно, но год-два точно, а столько времени у Трампа нет.
"И вот в этом Трамп начал отдавать себе полный отчет", – заметил Шипилин.
Именно поэтому американский лидер настойчиво пытается убедить своих соотечественников в том, что на Ближнем Востоке у него все идет по плану. Хотя, как и в случае с переговорами по Украине, на самом деле ничего толком на этом направлении не двигается при его участии, добавил эксперт.
"Ничего за этим не стоит, никакого его реального желания решить эту проблему (конфликт на Украине - ред.). Потому что Трамп прекрасно знает, что для этого нужно: чтобы НАТО убралось с наших границ. Все. Об этом шел разговор еще в 2021 году. Других способов нет. А остальное – словеса, которые не имеют никакого абсолютно под собой основания и аргументов", – сказал политолог.
Только в случае с Украиной причина выглядеть победителем у Трампа - это просто положить в свою вымышленную копилку еще выигранную им войну и выглядеть миротворцем, отметил Шипилин.
"Хотя эти слова должен произносить не Трамп – о том, что он победитель, а его оппоненты. А когда сам себя хвалит человек постоянно, ну как можно к этому относиться серьезно? И оппоненты его прекрасно понимают, что никакие восемь войн он не закончил", –добавил он.
Поэтому обращать внимание сегодня следует уже не на его слова и действия, а на слова и действия его оппонентов, в том числе Европы – как в отношении вопроса, касающегося Ирана, так и Украины, считает Шипилин.
"Я бы скорее последил за реакцией мира на слова и действия Трампа. Этот нюанс важнее. Отношение европейских союзников интереснее, во всяком случае существеннее", – сказал политолог.
Ранее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение
, почему Трамп объявил именно о пяти днях перемирия с Ираном.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
