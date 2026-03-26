Что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной

Ни о какой победе США над Ираном речи не идет – американский президент, как и в случае с Украиной, выдает желаемое за действительное. В реальности он спешно...

2026-03-26T08:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Ни о какой победе США над Ираном речи не идет – американский президент, как и в случае с Украиной, выдает желаемое за действительное. В реальности он спешно ищет контактов с Тегераном, чтобы моментально завершить войну на Ближнем Востоке до того, как ему объявят импичмент. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, по сути, о победе Америки над Ираном. В частности, сообщил, что Тегеран принял ключевые условия Штатов по отказу от разработки ядерного оружия, согласившись никогда его не иметь. Также американский президент заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения, к которому он их подвел.По мнению Шипилина, оба заявления связаны между собой и восходят к сложнейшей ситуации, в которой сегодня оказался Трамп.Прежде всего, лидер Америки вынужден как можно скорее объявить об окончании конфликта с Ираном, за который его многие осуждают, при этом сообщить, что США победили – других вариантов у него нет.Ни то, ни другое не будет правдой, но он вынужден выдавать желаемое за действительное, считает политолог.А потому можно уверенно сказать, что это не Иран идет навстречу предложениям США, а США спешит к Ирану в надежде, что тот согласится с условиями переговоров и заключение мира, считает эксперт."Во что я верю, так это в то, что Ирану действительно был передан некий проект соглашения из 15 пунктов или из 115 – это уже не так важно. А важно, что американцы ищут контактов с Ираном", – подчеркнул политолог.Иран, по мнению Шипилина, еще долго может сопротивляться, хоть и не бесконечно, но год-два точно, а столько времени у Трампа нет."И вот в этом Трамп начал отдавать себе полный отчет", – заметил Шипилин.Именно поэтому американский лидер настойчиво пытается убедить своих соотечественников в том, что на Ближнем Востоке у него все идет по плану. Хотя, как и в случае с переговорами по Украине, на самом деле ничего толком на этом направлении не двигается при его участии, добавил эксперт.Только в случае с Украиной причина выглядеть победителем у Трампа - это просто положить в свою вымышленную копилку еще выигранную им войну и выглядеть миротворцем, отметил Шипилин."Хотя эти слова должен произносить не Трамп – о том, что он победитель, а его оппоненты. А когда сам себя хвалит человек постоянно, ну как можно к этому относиться серьезно? И оппоненты его прекрасно понимают, что никакие восемь войн он не закончил", –добавил он.Поэтому обращать внимание сегодня следует уже не на его слова и действия, а на слова и действия его оппонентов, в том числе Европы – как в отношении вопроса, касающегося Ирана, так и Украины, считает Шипилин."Я бы скорее последил за реакцией мира на слова и действия Трампа. Этот нюанс важнее. Отношение европейских союзников интереснее, во всяком случае существеннее", – сказал политолог.Ранее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, почему Трамп объявил именно о пяти днях перемирия с Ираном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Тегерана не было никаких контактов с США – СМИ Трамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает Война с Китаем уже началась: что остановит Трампа от продолжения конфликта в Иране

