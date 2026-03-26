Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей
Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Чистая прибыль ВТБ за первые два месяца 2026 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 68,8 миллиарда рублей, сообщает банк.
"За первые два месяца года Группа ВТБ продемонстрировала уверенный рост чистой процентной маржи и чистых процентных доходов на фоне умеренной стоимости риска и продолжения фокуса на оптимизации использования капитала и снижения уровня процентного риска... Результаты января-февраля создают хорошую основу для успешного выполнения прогнозов по прибыльности и динамике бизнеса за 2026 год", - приводятся в отчете банка слова первого заместителя президента-председателя правления, финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова.
В сообщении отмечается, что ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель, в то время как объем розничного кредитования снижается в соответствии с установленными планами.
На 28 февраля 2026 года совокупный кредитный портфель банка составил 24,9 триллиона рублей, увеличившись на 1,7% с начала года. Кредиты юридическим лицам достигли 17,7 триллиона рублей, что на 3% больше по сравнению с началом 2026 года. В то же время кредиты физическим лицам сократились на 1,3% и составили 7,2 триллиона рублей.
Общий объем средств клиентов на ту же дату составил 27,3 триллиона рублей, что на 2% меньше по сравнению с началом года.
Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровне, превышающем минимальные требования регулятора. На 1 марта 2026 года общий норматив достаточности капитала составил 9,9% (минимум 9,25%), увеличившись на 10 базисных пунктов с начала года. Базовый норматив остался на уровне 6,3%, а основной — на уровне 7,7%.
18:10Когда достроят и запустят в работу экотехнопарки в Крыму
17:56В Крыму до конца года установят еще 168 трансформаторных подстанций
17:42Новости Севастополя: что происходит на месте взрыва жилого дома на Корчагина
17:27Страшная смерть: на молокозаводе в Джанкое погибла сотрудница
17:08Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
16:49Внимание и без паники: на западе Крыма 27 марта будут работать силовики
16:45Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей
16:34Трансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованиях
16:22России важно не "проесть" сверхдоходы от роста цен на нефть – Путин
16:05В базе дропперов - 1,2 млн человек: что это и чем опасно
15:48Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
15:26Путин: РФ была вынуждена принять все меры для защиты Крыма в 2014 году
15:15Десять лет Росгвардии – какие задачи выполняются в Крыму
15:10В России спрогнозировали пик активности клещей
15:02В Крыму экс-чиновника посадили в колонию за хищение в особо крупном размере
14:45ВТБ: курс рубля в 2026 году может оказаться крепче ожиданий
14:32Крымчанин проведет почти 17 лет в колонии за изнасилование ребенка
14:25Житель Судака пойдет в колонию за смертельное ДТП
14:17Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму
14:13Наступает самый мощный энергокризис: Россию будут умолять о поставках
Лента новостейМолния