https://crimea.ria.ru/20260326/chistaya-pribyl-vtb-za-2-mesyatsa-sostavila-688-mlrd-rubley-1154653900.html
Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T16:45
втб
банк
финансы
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149506823_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0fc3235b45bcaa1255ec42475c3d5b91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149506823_117:0:1164:785_1920x0_80_0_0_ec7377461ea85c26a5bb6af2deedccc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Чистая прибыль ВТБ за первые два месяца 2026 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 68,8 миллиарда рублей, сообщает банк.
"За первые два месяца года Группа ВТБ продемонстрировала уверенный рост чистой процентной маржи и чистых процентных доходов на фоне умеренной стоимости риска и продолжения фокуса на оптимизации использования капитала и снижения уровня процентного риска... Результаты января-февраля создают хорошую основу для успешного выполнения прогнозов по прибыльности и динамике бизнеса за 2026 год", - приводятся в отчете банка слова первого заместителя президента-председателя правления, финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова.
В сообщении отмечается, что ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель, в то время как объем розничного кредитования снижается в соответствии с установленными планами.
На 28 февраля 2026 года совокупный кредитный портфель банка составил 24,9 триллиона рублей, увеличившись на 1,7% с начала года. Кредиты юридическим лицам достигли 17,7 триллиона рублей, что на 3% больше по сравнению с началом 2026 года. В то же время кредиты физическим лицам сократились на 1,3% и составили 7,2 триллиона рублей.
Общий объем средств клиентов на ту же дату составил 27,3 триллиона рублей, что на 2% меньше по сравнению с началом года.
Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровне, превышающем минимальные требования регулятора. На 1 марта 2026 года общий норматив достаточности капитала составил 9,9% (минимум 9,25%), увеличившись на 10 базисных пунктов с начала года. Базовый норматив остался на уровне 6,3%, а основной — на уровне 7,7%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.