Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей

Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.03.2026

Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца составила 68,8 млрд рублей

Чистая прибыль ВТБ за первые два месяца 2026 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 68,8 миллиарда рублей, сообщает банк.

2026-03-26T16:45

2026-03-26T16:45

2026-03-26T16:48

втб

банк

финансы

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Чистая прибыль ВТБ за первые два месяца 2026 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 68,8 миллиарда рублей, сообщает банк."За первые два месяца года Группа ВТБ продемонстрировала уверенный рост чистой процентной маржи и чистых процентных доходов на фоне умеренной стоимости риска и продолжения фокуса на оптимизации использования капитала и снижения уровня процентного риска... Результаты января-февраля создают хорошую основу для успешного выполнения прогнозов по прибыльности и динамике бизнеса за 2026 год", - приводятся в отчете банка слова первого заместителя президента-председателя правления, финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова.В сообщении отмечается, что ВТБ продолжает наращивать корпоративный кредитный портфель, в то время как объем розничного кредитования снижается в соответствии с установленными планами.Общий объем средств клиентов на ту же дату составил 27,3 триллиона рублей, что на 2% меньше по сравнению с началом года.Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровне, превышающем минимальные требования регулятора. На 1 марта 2026 года общий норматив достаточности капитала составил 9,9% (минимум 9,25%), увеличившись на 10 базисных пунктов с начала года. Базовый норматив остался на уровне 6,3%, а основной — на уровне 7,7%.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, финансы, новости