БПЛА атаковали турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти
Беспилотники ударили по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Об этом сообщает турецкое бюро APA. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T09:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Беспилотники ударили по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Об этом сообщает турецкое бюро APA.По данным ресурса, танкер шел из России с грузом сырой нефти и был атакован дроном примерно в 15 милях от Босфора.Отмечается, что 27 членов экипажа — граждане Турции, все они живы.4 марта Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Удар был нанесен с побережья Ливии. На борту судна находились 30 россиян. Все они спасены.14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа. Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном мореРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовРоссия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флота
