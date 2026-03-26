БПЛА атаковали турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти - РИА Новости Крым, 26.03.2026
БПЛА атаковали турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти
Беспилотники ударили по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Об этом сообщает турецкое бюро APA. РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T09:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Беспилотники ударили по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Об этом сообщает турецкое бюро APA.
По данным ресурса, танкер шел из России с грузом сырой нефти и был атакован дроном примерно в 15 милях от Босфора.
"Во время атаки произошел сильный взрыв. Повреждены палуба и мостик судна. Из-за серьезных повреждений судно стало заполняться водой", – сказано в сообщении.
Отмечается, что 27 членов экипажа — граждане Турции, все они живы.
4 марта Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Удар был нанесен с побережья Ливии. На борту судна находились 30 россиян. Все они спасены.
14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.
Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
