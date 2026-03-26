Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости Крым, 26.03.2026

Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего официального визита в Пхеньян подписал с председателем Государственных дел Корейской... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T08:51

2026-03-26T08:51

2026-03-26T08:56

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

кндр (северная корея)

ким чен ын

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего официального визита в Пхеньян подписал с председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом сообщается в Telegram-канале "Пул Первого".Белорусский президент отметил, что в договоре о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР четко и открыто изложены цели и принципы взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов. Также подчеркнул, что страны будут наращивать договорно-правовую базу. "В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан", - добавил Лукашенко.

белоруссия

кндр (северная корея)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, кндр (северная корея), ким чен ын, политика, внешняя политика, в мире, новости