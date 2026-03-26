https://crimea.ria.ru/20260326/belorussiya-i-kndr-podpisali-dogovor-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1154638153.html
Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего официального визита в Пхеньян подписал с председателем Государственных дел Корейской... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T08:56
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
кндр (северная корея)
ким чен ын
политика
внешняя политика
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154638041_0:52:1111:677_1920x0_80_0_0_11d8c05cd2dba1c10987359df4ce73b6.jpg
белоруссия
кндр (северная корея)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1a/1154638041_71:0:1040:727_1920x0_80_0_0_1f61c33e6dd63f643c7a24545baa9458.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, кндр (северная корея), ким чен ын, политика, внешняя политика, в мире, новости
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве Белоруссии и КНДР
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего официального визита в Пхеньян подписал с председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом сообщается в Telegram-канале "Пул Первого".
"Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее переходим на новый этап", - сказал Лукашенко на переговорах с Ким Чен Ыном.
Белорусский президент отметил, что в договоре о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР четко и открыто изложены цели и принципы взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов. Также подчеркнул, что страны будут наращивать договорно-правовую базу.
"В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан", - добавил Лукашенко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.