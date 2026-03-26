Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости Крым, 26.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260326/belorussiya-i-kndr-podpisali-dogovor-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1154638153.html
Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
2026-03-26T08:51
2026-03-26T08:56
08:51 26.03.2026 (обновлено: 08:56 26.03.2026)
 
© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко и Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего официального визита в Пхеньян подписал с председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом сообщается в Telegram-канале "Пул Первого".
"Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее переходим на новый этап", - сказал Лукашенко на переговорах с Ким Чен Ыном.
Белорусский президент отметил, что в договоре о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР четко и открыто изложены цели и принципы взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов. Также подчеркнул, что страны будут наращивать договорно-правовую базу.
"В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан", - добавил Лукашенко.
09:28Девятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницу
09:22Удары нанесены по Украине: в Одессе повреждена портовая инфраструктура
09:16БПЛА атаковали турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти
09:05Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшие
08:51Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
08:47В России меняются правила денежных переводов
08:32Твердо поддержал Крым: жизненный путь Булдакова – к юбилею артиста
08:16Что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной
07:55Первая подводная кругосветка – как это было
07:36Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами
07:19125 беспилотников сбили над Крымом и 13 регионами России
07:14На Крым опустился сильный туман – объявлено экстренное предупреждение
06:51Гитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной рады
06:29Домой не хочу: пострадавший при взрыве в Севастополе рассказал свою историю
06:00Над Севастополем отработала ПВО
00:01Туманы и дожди - погода в Крыму четверг
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
22:48Путин ограничил вывоз наличных денег и золота из России
22:30Последствия взрыва в Севастополе и остановка газа для Украины: главное
22:03Целенаправленные удары ВСУ в Белгородской области: двое погибли и один ранен
Лента новостейМолния