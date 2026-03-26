Авто слетело с дороги и опрокинулось: в Крыму в ДТП ранена 3-летняя девочка - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Авто слетело с дороги и опрокинулось: в Крыму в ДТП ранена 3-летняя девочка
Трехлетняя девочка и водитель пострадали в аварии в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка и водитель пострадали в аварии в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.ДТП произошло около 8 утра в четверг на трассе Джанкой – Гвардейское. Предварительно установлено, что женщина-водитель Lada Kalina не учла погодные условия и на скорости съехала с дороги. Авто упало в оросительный канал и опрокинулось.Как добавили в прокуратуре Крыма, ребенок находился в удерживающем кресле. Специалисты проводят проверку случившегося и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Авто слетело с дороги и опрокинулось: в Крыму в ДТП ранена 3-летняя девочка

13:54 26.03.2026 (обновлено: 14:04 26.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка и водитель пострадали в аварии в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МВД.
ДТП произошло около 8 утра в четверг на трассе Джанкой – Гвардейское. Предварительно установлено, что женщина-водитель Lada Kalina не учла погодные условия и на скорости съехала с дороги. Авто упало в оросительный канал и опрокинулось.

"В результате ДТП водитель и ее трехлетняя пассажирка, девочка 2022 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - уточнили правоохранители.

Как добавили в прокуратуре Крыма, ребенок находился в удерживающем кресле. Специалисты проводят проверку случившегося и устанавливают все обстоятельства ДТП.
"Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе", - добавили в надзорном ведомстве.
