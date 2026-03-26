Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению
Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению
Турецкий танкер Altura в Черном море был атакован не с неба беспилотником, а безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T10:53
2026-03-26T10:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Турецкий танкер Altura в Черном море был атакован не с неба беспилотником, а безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению. Об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.Ранее в четверг сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи.По информации министра, экипаж, все члены которого - граждане Турции, не пострадал. На место направлены различные специалисты. Собеседник подтвердил, что у судна повреждены мостик и машинное отделение.Владельцем судна является иностранная компания, но управление принадлежит турецкой. 4 марта Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Удар был нанесен с побережья Ливии. На борту судна находились 30 россиян. Все они спасены.14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моряРоссия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флотаРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судов
черное море
турция
черное море, танкер, турция, новости, безэкипажные катера, происшествия
Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Турецкий танкер Altura в Черном море был атакован не с неба беспилотником, а безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению. Об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Ранее в четверг сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи.
"Нет, речь не о БПЛА, вероятнее всего, удар был нанесен безэкипажным катером, причем намеренно по машинному отделению, чтобы вывести из строя судно. Специалисты выяснят, что произошло на самом деле, в любом случае зафиксирован взрыв после внешнего воздействия", - рассказал он телеканалу 24 TV, пишет РИА Новости.
По информации министра, экипаж, все члены которого - граждане Турции, не пострадал. На место направлены различные специалисты. Собеседник подтвердил, что у судна повреждены мостик и машинное отделение.
Владельцем судна является иностранная компания, но управление принадлежит турецкой.
4 марта Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Удар был нанесен с побережья Ливии. На борту судна находились 30 россиян. Все они спасены.
14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.
Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Черное мореТанкерТурцияНовостиБезэкипажные катераПроисшествия
 
