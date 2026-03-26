Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению
2026-03-26T10:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Турецкий танкер Altura в Черном море был атакован не с неба беспилотником, а безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению. Об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.Ранее в четверг сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. Экипаж запросил помощи.По информации министра, экипаж, все члены которого - граждане Турции, не пострадал. На место направлены различные специалисты. Собеседник подтвердил, что у судна повреждены мостик и машинное отделение.Владельцем судна является иностранная компания, но управление принадлежит турецкой. 4 марта Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Удар был нанесен с побережья Ливии. На борту судна находились 30 россиян. Все они спасены.14 марта греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Судно следовало к порту Новороссийск. На его борту находились 24 члена экипажа.Нападения на гражданские коммерческие суда являются грубым нарушением действующих норм международного права и военным преступлением, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моряРоссия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флотаРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судов
Турецкий танкер с нефтью в Черном море атаковал безэкипажный катер - минтранс Турции
