https://crimea.ria.ru/20260326/alushta-i-pyat-yuzhnoberezhnykh-sel-obestocheny-iz-za-avarii-1154644174.html

Алушта и пять южнобережных сел обесточены из-за аварии

В четверг жители Алушты и еще пяти прибрежных поселков на Южном берегу Крыма остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 26.03.2026

2026-03-26T12:09

крым

алушта

жкх

жкх крыма и севастополя

энергосистема крыма

энергетика

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141258988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_550fc9de5fdfe8d441b70c5d5a4365d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В четверг жители Алушты и еще пяти прибрежных поселков на Южном берегу Крыма остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Света частично нет в самой Алуште, а также на улице Бекетова в селе Виноградное. В Малом Маяке обесточены улицы Морская, Лесная, Южнобережная, Кооперативная, Таврическая, Новоселовская, Горная, Солнечная, Почтовая, Виноградная, Зеленая, Раевского, Кипарисовая, Утренняя, Скалистая, Комсомольская, Ручейная, Голубева, Пограничная, Пешеходная, Аптечная; переулки: Кривой, Тихий. В поселке Чайка нет света на улицах Голубева и Багрова. В Пушкино электричества нет на улицах Весенняя, Ялтинская, Автомобильная; переулок Южный. В селе Кипарисное без света жители улиц Алуштинская, Партизанская, Лесная, Пролетарская, Гвардейская, Строительная, Северная, Карасановская и переулок Озерный.Энергетики уже приступили к ремонту аварийных участков. Свет должен появиться в домах крымчан через три часа.Ранее гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский сообщил, что в этом году в Крыму планируется реконструкция четырех электроподстанций в Белогорском, Советском, Бахчисарайском и Симферопольском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

