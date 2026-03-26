Алушта и пять южнобережных сел обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.03.2026
Алушта и пять южнобережных сел обесточены из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В четверг жители Алушты и еще пяти прибрежных поселков на Южном берегу Крыма остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Света частично нет в самой Алуште, а также на улице Бекетова в селе Виноградное. В Малом Маяке обесточены улицы Морская, Лесная, Южнобережная, Кооперативная, Таврическая, Новоселовская, Горная, Солнечная, Почтовая, Виноградная, Зеленая, Раевского, Кипарисовая, Утренняя, Скалистая, Комсомольская, Ручейная, Голубева, Пограничная, Пешеходная, Аптечная; переулки: Кривой, Тихий.
В поселке Чайка нет света на улицах Голубева и Багрова. В Пушкино электричества нет на улицах Весенняя, Ялтинская, Автомобильная; переулок Южный. В селе Кипарисное без света жители улиц Алуштинская, Партизанская, Лесная, Пролетарская, Гвардейская, Строительная, Северная, Карасановская и переулок Озерный.
Энергетики уже приступили к ремонту аварийных участков. Свет должен появиться в домах крымчан через три часа.
Ранее гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский сообщил, что в этом году в Крыму планируется реконструкция четырех электроподстанций в Белогорском, Советском, Бахчисарайском и Симферопольском районах.
