Агент Киева пытался запустить FPV-дроны по аэродрому в Саратовской области

2026-03-26T12:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Силовики задержали завербованного военной разведкой Украины россиянина, который планировал запустить два FPV-дрона с гранатами по аэродрому в Саратовской области. Об этом сообщает Центр общественной связи ФСБ России. По информации силовиков, россиянин был завербован сотрудником ГУР МО Украины. Он по заданию куратора "изъял из схрона средства поражения: два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 грамм пластичного взрывчатого вещества, один ретранслятор".В ведомстве подчеркнули, что после выполнения задания мужчина планировал выехать за границу.Ранее в Крыму вынесли приговор жительнице Московской области, которая на территории полуострова проводила съемку военной техники и передавала фото СБУ. Ее приговорили к 18 годам колонии.

