Агент Киева пытался запустить FPV-дроны по аэродрому в Саратовской области

Агент Киева пытался запустить два FPV-дрона с гранатами по аэродрому в Саратовской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Силовики задержали завербованного военной разведкой Украины россиянина, который планировал запустить два FPV-дрона с гранатами по аэродрому в Саратовской области. Об этом сообщает Центр общественной связи ФСБ России.
"ФСБ совместно с СК России, МВД России и Росгвардией предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт в отношении одного из объектов Минобороны России. В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России, 1972 г.р.", - говорится в сообщении.
По информации силовиков, россиянин был завербован сотрудником ГУР МО Украины. Он по заданию куратора "изъял из схрона средства поражения: два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 грамм пластичного взрывчатого вещества, один ретранслятор".
"По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 км от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления", - отметили в ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что после выполнения задания мужчина планировал выехать за границу.
Ранее в Крыму вынесли приговор жительнице Московской области, которая на территории полуострова проводила съемку военной техники и передавала фото СБУ. Ее приговорили к 18 годам колонии.
24 марта, 10:13ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами