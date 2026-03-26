125 беспилотников сбили над Крымом и 13 регионами России
125 беспилотников сбили над Крымом и 13 регионами России
07:19 26.03.2026 (обновлено: 07:29 26.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. 125 украинских беспилотников уничтожены за ночь над Крымом, Черноморской акваторией и еще тринадцатью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – проинформировали в российском военном ведомстве.
В том числе украинские дроны ночью сбивали над Крымом, Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона.
Новую атаку ВСУ на Севастополь отразили военные в ночь на четверг, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
Накануне ночью над Крымом и еще 13 регионами России было уничтожено 389 БПЛА. Вечером в Белгородской области от ударов ВСУ погибли два человека и один получил ранения.
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Херсонщине
ВСУ атакуют Москву: сбито 10 украинских беспилотников
389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами
 
09:28Девятиклассник в Челябинске стрелял в одноклассницу
09:22Удары нанесены по Украине: в Одессе повреждена портовая инфраструктура
09:16БПЛА атаковали турецкий танкер со 140 тысячами тонн нефти
09:05Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшие
08:51Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
08:47В России меняются правила денежных переводов
08:32Твердо поддержал Крым: жизненный путь Булдакова – к юбилею артиста
08:16Что значат слова Трампа о победе над Ираном и в чем связь с Украиной
07:55Первая подводная кругосветка – как это было
07:36Крымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронами
07:19125 беспилотников сбили над Крымом и 13 регионами России
07:14На Крым опустился сильный туман – объявлено экстренное предупреждение
06:51Гитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной рады
06:29Домой не хочу: пострадавший при взрыве в Севастополе рассказал свою историю
06:00Над Севастополем отработала ПВО
00:01Туманы и дожди - погода в Крыму четверг
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
22:48Путин ограничил вывоз наличных денег и золота из России
22:30Последствия взрыва в Севастополе и остановка газа для Украины: главное
22:03Целенаправленные удары ВСУ в Белгородской области: двое погибли и один ранен
Лента новостейМолния