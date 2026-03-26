125 беспилотников сбили над Крымом и 13 регионами России
125 украинских беспилотников уничтожены за ночь над Крымом, Черноморской акваторией и еще тринадцатью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг... РИА Новости Крым, 26.03.2026
2026-03-26T07:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. 125 украинских беспилотников уничтожены за ночь над Крымом, Черноморской акваторией и еще тринадцатью регионами России. Об этом сообщает утром в четверг Минобороны.В том числе украинские дроны ночью сбивали над Крымом, Черным морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона.Новую атаку ВСУ на Севастополь отразили военные в ночь на четверг, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Накануне ночью над Крымом и еще 13 регионами России было уничтожено 389 БПЛА. Вечером в Белгородской области от ударов ВСУ погибли два человека и один получил ранения.
07:19 26.03.2026 (обновлено: 07:29 26.03.2026)