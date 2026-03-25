https://crimea.ria.ru/20260325/zhurnalist-ria-novosti-krym-stala-laureatom-vserossiyskogo-konkursa-1154625003.html

Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса

Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!", учрежденного... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T20:22

новости крыма

риа новости крым

конкурс

награды

журналистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154631290_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_da4a1e5b9534efa5d81e71699403da08.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!", учрежденного общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".На конкурс, содержащий семь номинаций и еще четыре специальных премии, было подано 1668 заявок из различных СМИ России – как частных, так и государственных.Награждение состоялось в Москве. Ольга Леонова была единственным представителем СМИ от Республики Крым. Она стала лауреатом в номинации "Женщина и ее дело".Награду шеф-редактору спецпроектов сайта РИА Новости Крым вручал председатель конкурсного жюри, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.Это не единственная награда, заслуженная в конкурсе журналистами международной медиагруппы "Россия сегодня". Так, в номинации "Всегда в форме" победителем стала журналист РИА Новости Мария Манукян, а в спецноминации "Добрососедство" – сотрудник информагентства "Спутник Абхазия" Асмат Цвижба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

