Рейтинг@Mail.ru
Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260325/zhurnalist-ria-novosti-krym-stala-laureatom-vserossiyskogo-konkursa-1154625003.html
Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса
Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!", учрежденного... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T20:22
2026-03-25T20:22
новости крыма
риа новости крым
конкурс
награды
журналистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154631290_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_da4a1e5b9534efa5d81e71699403da08.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!", учрежденного общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".На конкурс, содержащий семь номинаций и еще четыре специальных премии, было подано 1668 заявок из различных СМИ России – как частных, так и государственных.Награждение состоялось в Москве. Ольга Леонова была единственным представителем СМИ от Республики Крым. Она стала лауреатом в номинации "Женщина и ее дело".Награду шеф-редактору спецпроектов сайта РИА Новости Крым вручал председатель конкурсного жюри, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.Это не единственная награда, заслуженная в конкурсе журналистами международной медиагруппы "Россия сегодня". Так, в номинации "Всегда в форме" победителем стала журналист РИА Новости Мария Манукян, а в спецноминации "Добрососедство" – сотрудник информагентства "Спутник Абхазия" Асмат Цвижба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154631290_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b485a9ef542afe31a8018ce1f78a960a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, риа новости крым, конкурс, награды, журналистика
Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса

Журналист РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом Всероссийского конкурса

20:22 25.03.2026
 
© РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом Всероссийского конкурса
Журналист РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом Всероссийского конкурса - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!", учрежденного общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".
На конкурс, содержащий семь номинаций и еще четыре специальных премии, было подано 1668 заявок из различных СМИ России – как частных, так и государственных.
"Члены жюри отбирали материалы в первую очередь по критериям правильности языка, оригинальности, полноты раскрытия темы и общего впечатления", – рассказала советник Союза Женщин России Надежда Аленина.
Награждение состоялось в Москве. Ольга Леонова была единственным представителем СМИ от Республики Крым. Она стала лауреатом в номинации "Женщина и ее дело".
Награду шеф-редактору спецпроектов сайта РИА Новости Крым вручал председатель конкурсного жюри, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.
"Я отправляла на конкурс несколько работ в разных номинациях. Больше всего мне понравилась история об иллюстраторе Даше Субботиной", – сказала Ольга Леонова.
© РИА Новости КрымШеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!"
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов Имя ей – Женщина! - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости Крым
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!"
Это не единственная награда, заслуженная в конкурсе журналистами международной медиагруппы "Россия сегодня". Так, в номинации "Всегда в форме" победителем стала журналист РИА Новости Мария Манукян, а в спецноминации "Добрососедство" – сотрудник информагентства "Спутник Абхазия" Асмат Цвижба.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаРИА Новости КрымКонкурсНаградыЖурналистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
