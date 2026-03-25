Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса
Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!", учрежденного... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T20:22
2026-03-25T20:22
2026-03-25T20:22
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!", учрежденного общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".На конкурс, содержащий семь номинаций и еще четыре специальных премии, было подано 1668 заявок из различных СМИ России – как частных, так и государственных.Награждение состоялось в Москве. Ольга Леонова была единственным представителем СМИ от Республики Крым. Она стала лауреатом в номинации "Женщина и ее дело".Награду шеф-редактору спецпроектов сайта РИА Новости Крым вручал председатель конкурсного жюри, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.Это не единственная награда, заслуженная в конкурсе журналистами международной медиагруппы "Россия сегодня". Так, в номинации "Всегда в форме" победителем стала журналист РИА Новости Мария Манукян, а в спецноминации "Добрососедство" – сотрудник информагентства "Спутник Абхазия" Асмат Цвижба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
новости крыма, риа новости крым, конкурс, награды, журналистика
Журналист РИА Новости Крым стала лауреатом Всероссийского конкурса
Журналист РИА Новости Крым Ольга Леонова стала лауреатом Всероссийского конкурса
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости Крым.
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым
Ольга Леонова стала лауреатом V Всероссийского конкурса журналистов "Имя ей – Женщина!", учрежденного общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".
На конкурс, содержащий семь номинаций и еще четыре специальных премии, было подано 1668 заявок из различных СМИ России – как частных, так и государственных.
"Члены жюри отбирали материалы в первую очередь по критериям правильности языка, оригинальности, полноты раскрытия темы и общего впечатления", – рассказала советник Союза Женщин России Надежда Аленина.
Награждение состоялось в Москве. Ольга Леонова была единственным представителем СМИ от Республики Крым. Она стала лауреатом в номинации "Женщина и ее дело".
Награду шеф-редактору спецпроектов сайта РИА Новости Крым вручал председатель конкурсного жюри, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.
"Я отправляла на конкурс несколько работ в разных номинациях. Больше всего мне понравилась история об иллюстраторе Даше Субботиной", – сказала Ольга Леонова.
Это не единственная награда, заслуженная в конкурсе журналистами международной медиагруппы "Россия сегодня". Так, в номинации "Всегда в форме" победителем стала журналист РИА Новости Мария Манукян, а в спецноминации "Добрососедство" – сотрудник информагентства "Спутник Абхазия" Асмат Цвижба.
