https://crimea.ria.ru/20260325/zhizni-vne-opasnosti-razvozhaev-navestil-ranennykh-pri-vzryve-detey-1154613686.html

Жизни вне опасности: Развожаев навестил раненных при взрыве детей

2026-03-25T14:23

севастополь

взрыв

взрыв в жилом доме в севастополе

михаил развожаев

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154613784_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_df8239f7c2543bd7eda34ca60115a01d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Трое детей, пострадавших от взрыва в доме в Севастополе, находятся в городской больнице № 5. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев после посещения маленьких пациентов в детском комплексе.Сейчас в городской больнице № 5 находятся трое детей.Кроме того, в больнице вместе со своей мамой находится еще один юный житель пострадавшей пятиэтажки. у мальчика ушибы и порезы, добавил губернатор.Взрыв в жилом доме на Павла КорчагинаВзрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали.По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

