Жизни вне опасности: Развожаев навестил раненных при взрыве детей
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Севастополе детей
14:23 25.03.2026 (обновлено: 14:41 25.03.2026)
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил в больнице раненных при взрыве в доме детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Трое детей, пострадавших от взрыва в доме в Севастополе, находятся в городской больнице № 5. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев после посещения маленьких пациентов в детском комплексе.
Сейчас в городской больнице № 5 находятся трое детей.
"Две сестры находились в квартире, где прогремел взрыв. Одну из девочек прооперировали, она в реанимации в стабильном состоянии, мы немного с ней пообщались. Ей требуется дальнейшее восстановление и реабилитация из-за переломов, но врачи дают позитивный прогноз на полное восстановление функций. Вторая сестра — в хирургическом отделении, без тяжелых травм, но психологически ей сейчас очень сложно", - написал губернатор в своих соцсетях.
Кроме того, в больнице вместе со своей мамой находится еще один юный житель пострадавшей пятиэтажки. у мальчика ушибы и порезы, добавил губернатор.
"Медицинская помощь пострадавшим оказана в полном объеме, их жизни вне опасности, и сейчас основной фокус смещается на психологическую поддержку и реабилитацию", - отметил Развожаев.
Взрыв в жилом доме на Павла Корчагина
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали.
По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.
В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.
