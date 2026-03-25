https://crimea.ria.ru/20260325/zhitelnitse-sevastopolya-grozit-do-2-let-za-pyanuyu-vykhodku-iz-revnosti-1154602168.html
Жительнице Севастополя грозит до 2 лет за пьяную выходку из ревности
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2d6b61d46eb635ff8248a2bb397228b8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b693d8461c7d16c76b6979441c5f9bfa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жительница Севастополя из ревности повредила автомобиль соперницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 48-летняя жительница Севастополя из ревности повредила автомобиль соперницы. Как сообщает пресс-служба полиции города, теперь за импульсивный пьяный поступок ревнивице придется ответить.
По данным УМВД, узнав о том, что ее бывший мужчина живет с новой избранницей, фигурантка связалась с ним якобы для того, чтобы забрать свои вещи. Мужчина встретил ее у подъезда, сидя за рулем иномарки, которая принадлежала его нынешней сожительнице. Вместе они поднялись в квартиру, где разразился скандал, поскольку женщина увидела там свою соперницу.
"Выпустив пар, обиженная дама отправилась домой. Вот тогда-то у нее и созрел план мести – повредить машину соперницы. Дома женщина выпила горячительного для храбрости, вооружилась ножом и, дождавшись глубокой ночи, чтобы не было свидетелей, направилась по известному ей адресу. На месте она отыскала нужный ей автомобиль, проколола все четыре шины, а лобовое стекло разбила камнем", – рассказали в полиции.
После этого женщина поспешила уйти, повреждения на своем авто хозяйка обнаружила утром, после чего обратилась в полицию. Злоумышленницу оперативно установили, ей грозит до двух лет лишения свободы по статье об умышленном уничтожении или повреждение имущества.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
