Япония получит жесткий ответ в случае поставок оружия Киеву – МИД РФ
Япония получит жесткий ответ в случае поставок оружия Киеву – МИД РФ
2026-03-25T16:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Если Япония начнет поставлять летальные вооружения и военную технику Украине, за этим неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"Любые попытки японского руководства наладить поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму будут восприниматься Российской Федерацией как враждебные действия по отношению к нашей стране. И за ними неизбежно последуют жесткие ответные меры", – сказала дипломат.
В начале 2026 года японские СМИ сообщили, что официальный Токио присоединился к программе поддержки Украины PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения европейскими союзниками по НАТО для последующей передачи Киеву. Сообщалось, что на выделяемые Японией деньги планируется закупать только нелетальное оборонительное оборудование и снаряжение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
