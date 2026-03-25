Япония получит жесткий ответ в случае поставок оружия Киеву – МИД РФ

Если Япония начнет поставлять летальные вооружения и военную технику Украине, за этим неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны России. Об этом... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T16:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Если Япония начнет поставлять летальные вооружения и военную технику Украине, за этим неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.В начале 2026 года японские СМИ сообщили, что официальный Токио присоединился к программе поддержки Украины PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения европейскими союзниками по НАТО для последующей передачи Киеву. Сообщалось, что на выделяемые Японией деньги планируется закупать только нелетальное оборонительное оборудование и снаряжение.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канада передает Киеву еще $2 миллиарда и продлевает обучение боевиковВ Германии сделали заявление о ракетах Taurus для УкраиныЗеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию

