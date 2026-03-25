Взрыв повредил более 100 квартир в 11 домах в Севастополе - власти

Взрыв повредил более 100 квартир в 11 домах в Севастополе - власти - РИА Новости Крым, 25.03.2026

Взрыв повредил более 100 квартир в 11 домах в Севастополе - власти

Более 100 квартир в 11 домах повреждены взрывом в Севастополе, в трех домах серьезные разрушения, в восьми домах частично нарушено остекление, пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T17:24

2026-03-25T17:24

2026-03-25T17:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Более 100 квартир в 11 домах повреждены взрывом в Севастополе, в трех домах серьезные разрушения, в восьми домах частично нарушено остекление, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Гагаринского района Севастополя Екатерину Фалину.В восьми домах, которые находятся в отдалении, пострадало местами только остекление, отметила она. Основные разрушения от взрывной волны коснулись квартир в трех домах, они упомянуты в указе губернатора о ЧС регионального масштаба, отметила она.Взрыв в жилом доме на Павла КорчагинаВзрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. 25 марта в СК подтвердили гибель мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести. Людей эвакуировали.По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.Все о ЧП собрали здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в севастополе, севастополь, новости, новости севастополя, крым, новости крыма, видео