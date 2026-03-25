Взрыв повредил более 100 квартир в 11 домах в Севастополе - власти
17:24 25.03.2026 (обновлено: 17:55 25.03.2026)
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Более 100 квартир в 11 домах повреждены взрывом в Севастополе, в трех домах серьезные разрушения, в восьми домах частично нарушено остекление, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Гагаринского района Севастополя Екатерину Фалину.
"Домов пострадало – три в ЧС, и еще восемь. Люди сами обращаются по поводу повреждений. Квартир (пострадало - ред.) больше сотни, где-то 110", - сказала журналистам Фалина.
В восьми домах, которые находятся в отдалении, пострадало местами только остекление, отметила она. Основные разрушения от взрывной волны коснулись квартир в трех домах, они упомянуты в указе губернатора о ЧС регионального масштаба, отметила она.
Взрыв в жилом доме на Павла Корчагина
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. 25 марта в СК подтвердили гибель мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести. Людей эвакуировали.
По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.
В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.
Все о ЧП собрали здесь >>>