Второй день после ЧП в жилом доме в Севастополе: что известно о пострадавших - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Второй день после ЧП в жилом доме в Севастополе: что известно о пострадавших
11:31 25.03.2026 (обновлено: 12:03 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе второй день ликвидируют последствия взрыва в жилом доме по улице Павла Корчагина. 10 человек, пострадавших при взрыве, все еще остаются в больницах, на месте ЧП по-прежнему работают правоохранители, ликвидировать последствия помогают волонтеры. Специалисты газовой службы постепенно возвращают в квартиры подачу газа. О ситуации к этому часу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Состояние пострадавших и помощь жильцам
"На сегодняшнее утро в стационарах находятся 10 севастопольцев, среди них – трое детей. Всю необходимую медицинскую помощь им оказывают в полном объеме", – написал Развожаев в своем канале в МАХ.
Всего в пунктах временного размещения находятся 6 человек, в том числе один ребенок. Остальные 214 человек, 73 из которых – дети, решили разместиться у родственников, уточнил он.
Сейчас на месте работают муниципальные комиссии, которые помогают людям составить опись поврежденного имущества. Комиссией по фиксации повреждений и ущерба произведен поквартирный обход 80 квартир, проведена видеофиксация и документирование повреждений. Поврежденные квартиры будет ремонтировать город.
Ликвидацией последствий
По словам губернатора, сейчас ликвидацией последствий взрыва продолжают заниматься городские службы, силовые ведомства, волонтеры.
"Всего от РСЧС было привлечено: 209 человек, 60 единиц техники, из них от МЧС России – 64 человека, 17 единиц техники", – указал он.
Правопорядок и безопасность обеспечивают правоохранители, члены добровольных дружин и представители казачества. Волонтеры и неравнодушные жители города накануне весь день помогали убирать последствия взрыва, они продолжают работать сегодня.
Работа "Севастопольгаза"
"За минувшие сутки "Севастопольгаз" выполнил огневые работы по переподключению наружного газопровода: построено 36 метров газопровода, в том числе подземная часть – четыре метра. Восстановлена подача газа в 80 квартир дома №14. По дому №20 выполнены ремонтно-восстановительные работы на фасадном газопроводе – 89 метров газопровода; Восстановлена подача газа в 7 квартир", – продолжил Развожаев.
В настоящее время проводятся работы по дальнейшему восстановлению подачи газа в квартиры, не пострадавшие от разрушений. Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает круглосуточное дежурство на сетях газоснабжения в этом районе.
Взрыв в жилом доме на Павла Корчагина
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали.
По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
