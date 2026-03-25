Второй день после ЧП в жилом доме в Севастополе: что известно о пострадавших

2026-03-25T11:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе второй день ликвидируют последствия взрыва в жилом доме по улице Павла Корчагина. 10 человек, пострадавших при взрыве, все еще остаются в больницах, на месте ЧП по-прежнему работают правоохранители, ликвидировать последствия помогают волонтеры. Специалисты газовой службы постепенно возвращают в квартиры подачу газа. О ситуации к этому часу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Состояние пострадавших и помощь жильцамВсего в пунктах временного размещения находятся 6 человек, в том числе один ребенок. Остальные 214 человек, 73 из которых – дети, решили разместиться у родственников, уточнил он.Сейчас на месте работают муниципальные комиссии, которые помогают людям составить опись поврежденного имущества. Комиссией по фиксации повреждений и ущерба произведен поквартирный обход 80 квартир, проведена видеофиксация и документирование повреждений. Поврежденные квартиры будет ремонтировать город.Ликвидацией последствийПо словам губернатора, сейчас ликвидацией последствий взрыва продолжают заниматься городские службы, силовые ведомства, волонтеры.Правопорядок и безопасность обеспечивают правоохранители, члены добровольных дружин и представители казачества. Волонтеры и неравнодушные жители города накануне весь день помогали убирать последствия взрыва, они продолжают работать сегодня.Работа "Севастопольгаза"В настоящее время проводятся работы по дальнейшему восстановлению подачи газа в квартиры, не пострадавшие от разрушений. Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает круглосуточное дежурство на сетях газоснабжения в этом районе.Взрыв в жилом доме на Павла КорчагинаВзрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали.По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Проснулась от жуткого удара" - репортаж с места взрыва жилого дома в СевастополеВ Севастополе ввели режим ЧС Пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации

