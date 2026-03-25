ВСУ атакуют Москву: сбито 10 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T13:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. В ночь на субботу над Крымом, Московским регионом и еще 12 областями России было сбито 389 дронов.С ночи массированный удар отражался над Ленинградской областью. По данным губернатора Александр Дрозденко, сбито 56 вражеских дронов. В Усть-Луге в зоне порта вспыхнул пожар, в Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

