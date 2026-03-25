Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу – звучат сирены. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу – звучат сирены. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

16:28 25.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу – звучат сирены. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил он в Telegram-канале.
Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
