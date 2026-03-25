Рейтинг@Mail.ru
Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260325/vetnam-byl-i-ostaetsya-nadezhnym-drugom-rossii--putin-1154626172.html
Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин
Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин
Вьетнам был и остается надежным другом России, отношения двух стран испытаны временем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T17:22
2026-03-25T17:22
новости
россия
вьетнам
сотрудничество
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154626046_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_b0e79f42656f8a9cec3ee49adf8c6fe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Вьетнам был и остается надежным другом России, отношения двух стран испытаны временем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Кремле.Он также отметил рост товарооборота между странами по итогам прошлого года. А в текущем году он вырос еще на 5,7%. Кроме того, подписано соглашение о сооружении первой АЭС во Вьетнаме.Фам Минь Тинь отметил, что Вьетнам всегда помнит и благодарен Российской Федерации за верную, преданную и бесценную поддержку, которая была предоставлена руководством и народом России в адрес Вьетнама в деле сопротивления против американских агрессоров, а также в деле строительства страны сегодня.
россия
вьетнам
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154626046_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_4af1634508d4ffe356558c24fdd6c55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, вьетнам, сотрудничество, в мире
Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин

Путин: Вьетнам был и остается надежным другом и партнером России

17:22 25.03.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем
Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Вьетнам был и остается надежным другом России, отношения двух стран испытаны временем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Кремле.
"Вьетнам был и остается нашим надежным партнером, нашим другом. И наши отношения, безусловно, – мы всегда это подчеркиваем с обеих сторон, – испытаны временем", – сказал российский лидер.
Он также отметил рост товарооборота между странами по итогам прошлого года. А в текущем году он вырос еще на 5,7%. Кроме того, подписано соглашение о сооружении первой АЭС во Вьетнаме.
Фам Минь Тинь отметил, что Вьетнам всегда помнит и благодарен Российской Федерации за верную, преданную и бесценную поддержку, которая была предоставлена руководством и народом России в адрес Вьетнама в деле сопротивления против американских агрессоров, а также в деле строительства страны сегодня.
"Российская Федерация сегодня имеет очень важную роль, и с каждым днем все важнее (ее) роль в международной структуре, по международной повестке дня. Мы с гордостью можем утверждать, что Российская Федерация становится сильнее в комплексной ситуации сейчас в мире", – сказал вьетнамский премьер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРоссияВьетнамСотрудничествоВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
