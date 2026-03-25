Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин

Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2026

Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин

Вьетнам был и остается надежным другом России, отношения двух стран испытаны временем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T17:22

2026-03-25T17:22

2026-03-25T17:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Вьетнам был и остается надежным другом России, отношения двух стран испытаны временем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Кремле.Он также отметил рост товарооборота между странами по итогам прошлого года. А в текущем году он вырос еще на 5,7%. Кроме того, подписано соглашение о сооружении первой АЭС во Вьетнаме.Фам Минь Тинь отметил, что Вьетнам всегда помнит и благодарен Российской Федерации за верную, преданную и бесценную поддержку, которая была предоставлена руководством и народом России в адрес Вьетнама в деле сопротивления против американских агрессоров, а также в деле строительства страны сегодня.

россия

вьетнам

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, вьетнам, сотрудничество, в мире