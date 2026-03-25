Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин
Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин
Вьетнам был и остается надежным другом России, отношения двух стран испытаны временем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T17:22
2026-03-25T17:22
2026-03-25T17:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Вьетнам был и остается надежным другом России, отношения двух стран испытаны временем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Кремле.Он также отметил рост товарооборота между странами по итогам прошлого года. А в текущем году он вырос еще на 5,7%. Кроме того, подписано соглашение о сооружении первой АЭС во Вьетнаме.Фам Минь Тинь отметил, что Вьетнам всегда помнит и благодарен Российской Федерации за верную, преданную и бесценную поддержку, которая была предоставлена руководством и народом России в адрес Вьетнама в деле сопротивления против американских агрессоров, а также в деле строительства страны сегодня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
вьетнам
новости, россия, вьетнам, сотрудничество, в мире
Вьетнам был и остается надежным другом России – Путин
Путин: Вьетнам был и остается надежным другом и партнером России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Вьетнам был и остается надежным другом России, отношения двух стран испытаны временем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Кремле.
"Вьетнам был и остается нашим надежным партнером, нашим другом. И наши отношения, безусловно, – мы всегда это подчеркиваем с обеих сторон, – испытаны временем", – сказал российский лидер.
Он также отметил рост товарооборота между странами по итогам прошлого года. А в текущем году он вырос еще на 5,7%. Кроме того, подписано соглашение о сооружении первой АЭС во Вьетнаме.
Фам Минь Тинь отметил, что Вьетнам всегда помнит и благодарен Российской Федерации за верную, преданную и бесценную поддержку, которая была предоставлена руководством и народом России в адрес Вьетнама в деле сопротивления против американских агрессоров, а также в деле строительства страны сегодня.
"Российская Федерация сегодня имеет очень важную роль, и с каждым днем все важнее (ее) роль в международной структуре, по международной повестке дня. Мы с гордостью можем утверждать, что Российская Федерация становится сильнее в комплексной ситуации сейчас в мире", – сказал вьетнамский премьер.
