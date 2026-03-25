Венгрия останавливает поставки газа на Украину из-за "Дружбы" - РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T12:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Венгрия останавливает поставки газа на Украину до возобновления подачи российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил в среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении в соцсети Facebook*.По его словам, оставшийся объем газа Венгрия будет храниться внутри страны."Пока Украина не будет поставлять нефть, она не получит от Венгрии газ", – заявил премьер страны.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.Киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.*запрещена в РФ как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз приближается к краху из-за отказа говорить с Россией – Орбан"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у РумынииВ ЕС советуют Киеву отменять блокаду "Дружбы" в обмен на кредит

