Венгрия останавливает поставки газа на Украину из-за "Дружбы" - РИА Новости Крым, 25.03.2026
Венгрия останавливает поставки газа на Украину из-за "Дружбы"
12:36 25.03.2026 (обновлено: 14:20 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Венгрия останавливает поставки газа на Украину до возобновления подачи российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил в среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении в соцсети Facebook*.
"Для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину", – цитирует Орбана РИА Новости.
По его словам, оставшийся объем газа Венгрия будет храниться внутри страны.
"Пока Украина не будет поставлять нефть, она не получит от Венгрии газ", – заявил премьер страны.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
Киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.
*запрещена в РФ как экстремистская
