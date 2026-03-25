В Симферополе после столкновения машин на парковке пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В Симферополе после столкновения машин на парковке пострадал ребенок
В Симферополе в результате ДТП с несколькими автомобилями на парковке пострадал ребенок, которые был рядом с машинами. Об этом сообщили в республиканской...
2026-03-25T17:52
2026-03-25T17:59
новости крыма
крым
симферополь
происшествия
дтп в крыму и севастополе
17:52 25.03.2026 (обновлено: 17:59 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в результате ДТП с несколькими автомобилями на парковке пострадал ребенок, которые был рядом с машинами. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"По предварительной информации, 25 марта 2026 года, водитель автомобиля Kia Ceed, двигаясь в районе парковки одного из торговых центров, не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen, совершив с ним столкновение", – сказано в сообщении.
В дальнейшем Kia столкнулся с еще двумя автомобилями, припаркованными вблизи. В результате происшествия пострадал ребенок 2017 года рождения, Kia автомобилей. "С травмами несовершеннолетий госпитализирован", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. 15-летний водитель за рулем ВАЗ 21140 из-за нарушения скоростного режима не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и трое пассажиров.
