В Севастополе завершается ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского

В Севастополе продолжают ремонтировать одну из основных подпорных стен города на улице Адмирала Октябрьского. Сейчас готовность объекта составляет 80%.

2026-03-25T14:27

СИМФЕРОПОЛЬ,25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают ремонтировать одну из основных подпорных стен города на улице Адмирала Октябрьского. Сейчас готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Рабочие укладываются в график, добавил Развожаев. Они уже обустроили водоотводные лотки и конструкции лестниц, а также очистили улицу от щебенки. На завершающей стадии монолитные работы, обустройство ливневой канализации и установка освещения. На финальном этапе начнут укладывать трехслойный асфальт.Он добавил, что после завершения ремонта подпорные стены будут полностью восстановлены: с каждой стороны — два яруса железобетонных стен. Для отвода ливневых вод предусмотрели закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.27 февраля Развожаев сообщал, что ремонт на Адмирала Октябрьского выполнен на 76 процентов. И уже в июле на участке от улицы Новороссийской до площади Восставших планируется открыть движение машин и пешеходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтНа востоке Крыма построят две дороги и арочный виадукВ Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

