В Севастополе завершается ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского
В Севастополе продолжают ремонтировать одну из основных подпорных стен города на улице Адмирала Октябрьского. Сейчас готовность объекта составляет 80%.
2026-03-25T14:27
В Севастополе подпорные стены на Адмирала Октябрьского готовы на 80 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ,25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают ремонтировать одну из основных подпорных стен города на улице Адмирала Октябрьского. Сейчас готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"На площадке работают около 40 специалистов и 20 единиц техники. Подрядчик приступил к облицовке верхних фасадов подпорных стен — их суммарная площадь 2800 квадратов. Уже готово около 10% покрытия из южно-сутлаевского гранита. Параллельно ведется укладка плитки на лестничных сходах", - отметил губернатор в своем Telegram-канале.
Рабочие укладываются в график, добавил Развожаев. Они уже обустроили водоотводные лотки и конструкции лестниц, а также очистили улицу от щебенки. На завершающей стадии монолитные работы, обустройство ливневой канализации и установка освещения. На финальном этапе начнут укладывать трехслойный асфальт.
"В ходе работ выявили нерабочий участок теплосети, из-за этого ограничение движения на пересечении улиц Керченской и Адмирала Октябрьского продлится до 30 апреля", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что после завершения ремонта подпорные стены будут полностью восстановлены: с каждой стороны — два яруса железобетонных стен. Для отвода ливневых вод предусмотрели закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.
27 февраля Развожаев сообщал
, что ремонт на Адмирала Октябрьского выполнен на 76 процентов. И уже в июле на участке от улицы Новороссийской до площади Восставших планируется открыть движение машин и пешеходов.
Читайте также на РИА Новости Крым: