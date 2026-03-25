В Севастополе поврежденный от взрыва дом будут восстанавливать - Развожаев - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В Севастополе поврежденный от взрыва дом будут восстанавливать - Развожаев
Севастопольскую пятиэтажку на Павла Корчагина, где накануне прогремел мощный взрыв, будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2026
В Севастополе поврежденный от взрыва дом будут восстанавливать - Развожаев

17:03 25.03.2026 (обновлено: 17:39 25.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Севастопольскую пятиэтажку на Павла Корчагина, где накануне прогремел мощный взрыв, будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Мы завершили обследование. Будем восстанавливать, демонтаж не требуется. Несущие конструкции необходимо будет укрепить. В течение двух недель будет разработан проект по укреплению конструкций", - сказал губернатор региона во время выезда на место.
Губернатор рассказал, что сейчас рабочие демонтируют части утраченных конструкций. К концу дня будут установлены все уничтоженные при взрыве двери в квартирах. Восстанавливаются сети газоснабжения. На месте работают общественники и волонтеры.
По его словам, все поврежденные квартиры будут восстановлены "до уровня - от строителей". В жилых помещениях установят сантехнику, поклеят обои.
Также в ближайшее время будут вставлены выбитые во время взрыва окна. Жильцы сами выберут, либо централизованная замена, либо самостоятельная замена за счет компенсации. Денежные выплаты планируется одобрить на ближайшем заседании правительства.
Все о ЧП собрали здесь >>>

Взрыв в жилом доме на Павла Корчагина

Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей. 25 марта в СК подтвердили гибель мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести. Людей эвакуировали.
По результатам первичного осмотра версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование уголовного дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Оно расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства". В городе введен режим ЧС регионального характера.
В среду сообщалось, что в Севастополе начался прием заявлений на выплаты пострадавшим в зоне ЧС, объявленной после взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина.
Взрыв повредил более 100 квартир в 11 домах в Севастополе - власти
 
