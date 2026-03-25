В России установлен срок подачи документов для зачисления в 1 класс

Прием заявлений для поступления в первый класс начнется в российских школах не позднее 1 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 25.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Прием заявлений для поступления в первый класс начнется в российских школах не позднее 1 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.Как подать заявление в первый классДокументы на оформление ребенка в первый класс можно подать в школу как лично, так и направить почтой с уведомлением о вручении. Кроме того, родители или законные представители ребенка могут записать его в школу через портал Госуслуги или через интегрированную с ним региональную платформу, уточнили в ведомстве.При этом в порядке первой очереди рассматриваются заявления семей, которые проживают в районах, закрепленных за школой, а также тех, кто имеет право для зачисления вне очереди или в приоритетном порядке, напомнили в Минпросвещения.Второй этап приема заявлений пройдет с 6 июля до 5 сентября. В этот период документы на зачисление в учебное учреждение принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении готовят в течение пяти рабочих дней, уточнили в пресс-службе.Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на госуслугах и на указанный родителями почтовый или электронный адрес.В России пересчитали будущих первоклашекПо данным Минпросвещения, в этом году 1 сентября за парты сядут свыше полутора миллиона первоклассников.В прошлом году за парты сели почти 18 млн школьников, в том числе 1,5 млн первоклассников, сообщал ранее министр просвещения страны Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания сообщил, что в стране установлены нормы на выполнение детьми домашних заданий. Так, на выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.По мнению академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты в школах, поскольку падают недельные биоритмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассыНа собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - властиСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма

