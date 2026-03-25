В России установлен срок подачи документов для зачисления в 1 класс
В России установлен срок подачи документов для зачисления в 1 класс - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В России установлен срок подачи документов для зачисления в 1 класс
Прием заявлений для поступления в первый класс начнется в российских школах не позднее 1 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 25.03.2026
2026-03-25T08:07
2026-03-25T08:07
2026-03-25T08:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Прием заявлений для поступления в первый класс начнется в российских школах не позднее 1 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.Как подать заявление в первый классДокументы на оформление ребенка в первый класс можно подать в школу как лично, так и направить почтой с уведомлением о вручении. Кроме того, родители или законные представители ребенка могут записать его в школу через портал Госуслуги или через интегрированную с ним региональную платформу, уточнили в ведомстве.При этом в порядке первой очереди рассматриваются заявления семей, которые проживают в районах, закрепленных за школой, а также тех, кто имеет право для зачисления вне очереди или в приоритетном порядке, напомнили в Минпросвещения.Второй этап приема заявлений пройдет с 6 июля до 5 сентября. В этот период документы на зачисление в учебное учреждение принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении готовят в течение пяти рабочих дней, уточнили в пресс-службе.Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на госуслугах и на указанный родителями почтовый или электронный адрес.В России пересчитали будущих первоклашекПо данным Минпросвещения, в этом году 1 сентября за парты сядут свыше полутора миллиона первоклассников.В прошлом году за парты сели почти 18 млн школьников, в том числе 1,5 млн первоклассников, сообщал ранее министр просвещения страны Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания сообщил, что в стране установлены нормы на выполнение детьми домашних заданий. Так, на выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.По мнению академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты в школах, поскольку падают недельные биоритмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассыНа собрания в школы родители могут ходить очно или онлайн - властиСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
россия
россия, школа, образование в россии, минпросвещения рф, новости, общество
В России установлен срок подачи документов для зачисления в 1 класс
В России принимать документы на поступление в 1-й класс будут с 1 апреля до 5 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Прием заявлений для поступления в первый класс начнется в российских школах не позднее 1 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Как подать заявление в первый класс
"Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня", — говорится в сообщении.
Документы на оформление ребенка в первый класс можно подать в школу как лично, так и направить почтой с уведомлением о вручении. Кроме того, родители или законные представители ребенка могут записать его в школу через портал Госуслуги или через интегрированную с ним региональную платформу, уточнили в ведомстве.
При этом в порядке первой очереди рассматриваются заявления семей, которые проживают в районах, закрепленных за школой, а также тех, кто имеет право для зачисления вне очереди или в приоритетном порядке, напомнили в Минпросвещения.
Второй этап приема заявлений пройдет с 6 июля до 5 сентября. В этот период документы на зачисление в учебное учреждение принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении готовят в течение пяти рабочих дней, уточнили в пресс-службе.
Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на госуслугах и на указанный родителями почтовый или электронный адрес.
В России пересчитали будущих первоклашек
По данным Минпросвещения, в этом году 1 сентября за парты сядут свыше полутора миллиона первоклассников.
"По предварительной оценке, 1 сентября 2026 года за школьные парты сядут более 1,5 миллиона первоклассников", – сказал глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе министерства.
В прошлом году за парты сели почти 18 млн школьников, в том числе 1,5 млн первоклассников, сообщал
ранее министр просвещения страны Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания сообщил, что в стране установлены нормы на выполнение детьми домашних заданий. Так, на выполнение домашнего задания
первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.
По мнению академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты
в школах, поскольку падают недельные биоритмы.
