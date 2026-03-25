В Польше экс-сотрудник украинских спецслужб печатал фальшивые деньги
2026-03-25T20:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Экс-сотрудник украинских спецслужб организовал производство фальшивых денег в Польше, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.
"В результате кропотливой работы была выявлена организованная преступная группа, которая занималась производством и сбытом фальшивых банкнот – польских злотых. Возглавлял эту группу бывший сотрудник украинских спецслужб", – рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что во время обыска были изъяты различное электронное оборудование и производственная линия для производства фальшивых денежных знаков.
Собеседник агентства уточнил, что фальшивомонетчики изготавливали банкноты крупных номиналов – 500, 200 и 100 злотых.
По его словам, по делу уже задержаны несколько человек, которым грозят крупные тюремные сроки.
