В Польше экс-сотрудник украинских спецслужб печатал фальшивые деньги

В Польше экс-сотрудник украинских спецслужб печатал фальшивые деньги - РИА Новости Крым, 25.03.2026

В Польше экс-сотрудник украинских спецслужб печатал фальшивые деньги

Экс-сотрудник украинских спецслужб организовал производство фальшивых денег в Польше, сообщил РИА Новости представитель местной полиции. РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T20:47

2026-03-25T20:47

2026-03-25T20:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Экс-сотрудник украинских спецслужб организовал производство фальшивых денег в Польше, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.Он уточнил, что во время обыска были изъяты различное электронное оборудование и производственная линия для производства фальшивых денежных знаков.Собеседник агентства уточнил, что фальшивомонетчики изготавливали банкноты крупных номиналов – 500, 200 и 100 злотых.По его словам, по делу уже задержаны несколько человек, которым грозят крупные тюремные сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, украина, украинские спецслужбы, деньги