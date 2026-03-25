Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260325/v-moskve-nakryli-khakerskuyu-ploschadku-po-torgovle-personalnymi-dannymi-1154608514.html
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154608794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b117cea6fd176e7f8c97ada253ef3550.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026-03-25T12:16
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154608794_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1e01bb64ef2a3189e4a2ab300c0132ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), хакеры, кибербезопасность, киберпреступность, новости, москва, видео
В Москве накрыли хакерскую площадку по торговле персональными данными
2026-03-25T12:16
true
PT0M41S
12:16 25.03.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Москве задержали администратора международной хакерской площадки по торговле персональными данными. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги задержали администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок, через которую в течение четырех лет осуществлялась торговля похищенными базами персональных данных", - написала она в своих соцсетях.
Предварительно установлено, что на платформе размещались сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, которые были получены в результате взломов.
"Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан", - уточнила Волк.
Правоохранители изъяли у задержанного технические средства и другие предметы в качестве доказательств. Фигурант заключен под стражу. В Главном Управлении МВД Москвы возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
