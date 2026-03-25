В Москве накрыли хакерскую площадку по торговле персональными данными

В Москве задержали администратора международной хакерской площадки по торговле персональными данными. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T12:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Москве задержали администратора международной хакерской площадки по торговле персональными данными. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что на платформе размещались сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, которые были получены в результате взломов."Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан", - уточнила Волк.Правоохранители изъяли у задержанного технические средства и другие предметы в качестве доказательств. Фигурант заключен под стражу. В Главном Управлении МВД Москвы возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что пятерых обвиняемых в распространении по всему миру вредоносных программ судят в Югре.

Задержание администратора одной из крупнейших хакерских площадок На ресурсе торговали персональными данными - это учетные записи, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате взломов. "Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан", - рассказала Ирина Волк.

