В Крыму за год на культуру и искусство потратят 4,2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 25.03.2026
В Крыму за год на культуру и искусство потратят 4,2 миллиарда рублей
В Крыму в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.25 марта ежегодно в России отмечают День работника культуры. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ от 27 августа 2007 года.В прошлом году крымские музеи посетили свыше трех миллионов человек, а библиотеки - 526 тысяч пользователей. Театры Крыма представили более 30 премьерных спектаклей и концертов, и приняли за год больше 470 тысяч зрителей, уточнил Аксенов.В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее заявлял замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Реставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончанияКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 годуСпасти святыню: в Феодосии рухнула стена средневекового храма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
25 марта ежегодно в России отмечают День работника культуры. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ от 27 августа 2007 года.
"В 2026 году на развитие отрасли в нашей республике выделено 4,2 млрд рублей. Продолжается ремонт и реставрация объектов культуры и культурного наследия, обновляется материально-техническая база", - сообщил глава региона.
В прошлом году крымские музеи посетили свыше трех миллионов человек, а библиотеки - 526 тысяч пользователей. Театры Крыма представили более 30 премьерных спектаклей и концертов, и приняли за год больше 470 тысяч зрителей, уточнил Аксенов.
В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее заявлял замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.
Реставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончания
Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
Спасти святыню: в Феодосии рухнула стена средневекового храма
 
09:21Россию и Белоруссию соединили электрички - сколько стоят билеты
08:53В Крыму за год на культуру и искусство потратят 4,2 миллиарда рублей
08:39Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPN
08:24В Крым на машине – самый популярный город и цены в отелях с парковкой
08:07В России установлен срок подачи документов для зачисления в 1 класс
07:44389 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами
07:36Атака на Ленобласть продолжается: горит порт и поврежден жилой дом
07:28Крымская полиция выдворила осужденного за убийство в Турции мигранта
07:10Как стать членом Российского военно-исторического общества в Крыму
06:40Крым инициирует изменения в законах об управляющих компаниях
06:23Это не Украина: кто и зачем прослушивал телефон главы МИД Венгрии
06:11В Белгородской области после ракетного удара нет света, воды и отопления
05:58Массированная атака беспилотников на Ленобласть – что известно
00:01В Крыму в среду ожидается неустойчивая погода
00:00Какой сегодня праздник: 25 марта
23:25Рейд в Севастополе открыли
23:11139 дронов ликвидировали за три часа над Крымом и еще шестью регионами России
22:57Взрыв в Севастополе и новый закон о трудовом стаже для Крыма: главное за день
22:39Пять дней Трампа для Ирана: для чего США объявили перемирие
22:22Спорт – в массы: в Крыму растет число любителей физкультуры
Лента новостейМолния