В Крыму за год на культуру и искусство потратят 4,2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 25.03.2026

2026-03-25T08:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.25 марта ежегодно в России отмечают День работника культуры. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ от 27 августа 2007 года.В прошлом году крымские музеи посетили свыше трех миллионов человек, а библиотеки - 526 тысяч пользователей. Театры Крыма представили более 30 премьерных спектаклей и концертов, и приняли за год больше 470 тысяч зрителей, уточнил Аксенов.В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее заявлял замначальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.

